La sensación que ha causado los NFTs en el ciberespacio ha hecho que reconocidos artistas internacionales inviertan en en iniciativas que busquen sumar fondos a beneficio del medio ambiente.

Así, por ejemplo, NFT4 the planet es una iniciativa que busca apoyar a diferentes organizaciones que luchan por la conservación del medio ambiente como Trees for the Future, WWF y The RainForest Foundation por medio de la venta de NFTs de diferentes artistas digitales como Helga Stenze, Valentina Loffredo y Vicente Bal.

También está The AEternals, una colección de 10 mil piezas inspiradas en las amazonas y cuyos 55% de profits irá a la ONG Rainforest Partnership un 1% a la compra de créditos de carbono y así ser un proyecto de carbono neutro.

Siguiendo con la tendencia y con el propósito de contribuir al cuidado de los océanos, la Asociación Ecoladrillos Perú anunció su ingreso al mundo de los criptoactivos con una colección de NFTs.

“Tras lo ocurrido con el derrame de petróleo en nuestro país, el interés por cuidar nuestro océano se revive. Queremos invitar a los miles de personas a nivel mundial que formen parte de nuestra comunidad y contribuyan con el esfuerzo por mantener el plástico alejado de los océanos y la vida marina”, comentó Andrea Zavala, directora general de Ecoladrillos Perú.

Asimismo, dijo que tienen gran expectativa para el lanzamiento de esta primera colección. “Esperamos recaudar más de US$ 100mil con el objetivo de que se pueda hacer sostenible el trabajo de la asociación en el tiempo”.

Los usuarios pueden acceder a las expresiones artísticas de Ecoladrillos en formato NFT, a partir de la última semana de abril en el marketplace JPG.Store.

Blockchain

Zavala dijo además que decidieron ingresar a la comunidad Cardano a través de una colección de NFTs que permitirá que se recauden fondos, se establezcan acciones conjuntas y se pueda hacer sostenible el trabajo de la asociación.

Cabe precisar que el Blockchain Cardano utiliza el modelo proof-of-stake (PoS) en lugar del mecanismo proof-of-work (PoW) del que fue pionero Bitcoin.

Como el PoW requiere más recursos, las transacciones de Bitcoin utilizan mucha más electricidad que los proyectos PoS: mientras que se calcula que Bitcoin utiliza 100 TWh (teravatios-hora) de electricidad al año (tanto como todo el país de Suecia), “Cardano solo consume un 0.01% de esa cantidad”, destacó la asociación.

Además, el mantenimiento de la red de Cardano no requiere los sofisticados equipos (tarjetas de video de última generación, procesadores, memorias ram) utilizados en la minería de Bitcoin. Como sus equipos no necesitan ser actualizados con tanta frecuencia, Cardano produce menos residuos electrónicos. El impacto medioambiental de Bitcoin incluso ha llevado a Tesla a suspenderlo como opción de pago y a Greenpeace a dejar de aceptarlo para donaciones.

Ecoladrillos

El emprendimiento socio-ambiental, que recibe donaciones, busca crear conciencia colectiva y eliminar el concepto de basura a través de la educación, uso y aprovechamiento del ecoladrillo dentro del manejo eficiente de los residuos sólidos.

Asimismo, realizan charlas y talleres a niños, niñas, jóvenes, empresarios, colaboradores y adultos mayores, de diferentes regiones del mundo compartiendo conocimiento para crear una comunidad consciente y responsable con el planeta.

