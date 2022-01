Un equipo de ingenieras peruanas, liderado por la ingeniera Giannina Honorio Heredia, desarrolló el Medidor Ambiental KON, para alertar con luces en una escala de colorimetría en base a estándares internacionales y al Ministerio del Ambiente en Perú, el nivel y tipo de contaminación.

Dicho medidor, es capaz de alertar a 300 metros de distancia in situ sobre los peligros de contaminación a los que se encuentra un ciudadano.

El proyecto fue uno de los 2,522 emprendimientos sostenibles que participaron en la novena edición de los Premios Verdes, que busca visibilizar y crear redes entre los mejores proyectos sociales y ambientales a nivel mundial alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Sistema KON está compuesto por hardware y software y el dispositivo, que funciona en interiores y exteriores, ya está patentado.

Capta todos los ruidos del ambiente, el índice UV de radiación y todo el Material Particulado menor o igual a 2.5 micrones y 10 micras que son agentes nocivos para la salud de los ciudadanos cuando se tiene exposición constante.

Indicadores

El Medido Ambiental, mediante un panel de luces visible a 300 metros de distancia, al igual que un semáforo, envía toda la información a una central de monitoreo web mediante telemetría para que pueda ser monitoreado y revisado por las autoridades de manera remota.

El equipo toma en cuenta la medición de la radiación UV, CO2, dióxido de nitrógeno (NO2), sulfuro de hidrógeno (H2S), dióxido de azufre (SO2), material particulado 2,5µ, temperatura, ozono (O3), material particulado 10µ, ruido (dB), radioactividad, humedad, presión y monóxido de carbono (CO).

“De esta manera se evitan generar enfermedades en ciudadanos y trabajadores como lo son: pérdida auditiva (Hipoacusias), hiperacusia, cáncer de piel, infecciones respiratorias, zumbidos en los oídos, entre otras enfermedades laborales reportadas por Censopas (Salud Ocupacional y Ambiental)”, precisó Giannina Honorio Heredia, ingeniera y líder del equipo KON.

Para poblaciones cercanas a yacimientos

Su instalación puede ser en, principalmente, en zonas donde residen poblaciones cercanas a yacimientos mineros.

Una vez instalado el medidor ambiental, empieza a censar y a alertar en tiempo real -in situ- mediante luces a los ciudadanos o trabajadores de la zona, y al mismo tiempo envía toda la información en remoto sobre cuáles son las condiciones ambientales en un espacio público.

De acuerdo con las desarrolladoras, esto permite que los niños o ciudadanos que estén expuestos a contaminación en el aire por plomo o metales pesados y sufran de saturnismo adopten medidas preventivas y puedan mejorar su calidad de vida.

Honorio Heredia explicó a gestion.pe que el medidor ambiental se puede aplicar para la aeronáutica (aeródromos, hangares, aeropuertos), mineras, petroleras, refinería, pesqueras, hospitales, constructoras, fábricas, universidades, colegios, ciudades, hoteles, centros comerciales y lugares públicos como playas, parques y áreas naturales protegidas.

“Funciona con energía híbrida, siendo alimentado con energía renovable como paneles solares y permite indicar cuales son los niveles de contaminación en la calidad el aire, ruido, radiación UV y otros parámetros customizables a requerimiento de cada industria”, señaló.

El sistema se puede adquirir mediante un Renting: US$ 300 mensuales por un contrato de 18 meses o un Leasing Financiero: US$ 590 mensuales por un contrato de 24 meses; “esto incluye el servicio de generación de reportes medioambientales mensuales, acceso a la plataforma de monitoreo, soporte técnico, calibración de sensores, instalación y capacitación del sistema de monitoreo ambiental”.

Respecto a las alianzas con empresas privadas, Honorio Heredia comentó que están en coordinaciones y en búsqueda de compañías de seguros y empresas que son proveedoras de equipamiento en el sector minero para llevar la solución al mercado objetivo este año.

Reconocimientos a KON

El Medidor Ambiental KON fue uno de los tres finalistas internacionales de los Premios Verdes en la categoría Ciudades y Subcategoría: Innovación e Infraestructura.

La iniciativa peruana fue ganadora de la convocatoria Aceleración de la Innovación que financia el Concytec con apoyo del Banco Mundial.

Asimismo, Kon fue fortalecido por la Incubadora de Negocios de la Municipalidad de Lima Metropolitana, ProInnóvate (antes Innóvate Perú), StartUp Perú, McCombs School of Business de la University of Texas at Austin, PeruMin - Kunan (Convención Minera) y Wadhwani Foundation.

Actualmente, el equipo de ingenieras de KON accede directamente a una completa red de contactos, acompañamiento y mentorías avaladas por Naciones Unidas.

La gala de premiación será del 20 al 23 de abril en Miami, Estados Unidos.

