La misión Artemis II despegó el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, a las 5:35 p.m. (hora peruana), se encuentra de regreso luego de realizar el sobrevuelo lunar en su sexto día. En esta nota descubre lo que viene ocurriendo día a día con la misión de la NASA.

El primer vuelo tripulado, que inició el 1 de abril, tendrá una duración de 10 días. La misión Artemis II enviará a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch y al astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen en un viaje de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna y de regreso.

La tripulación despegó desde el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida, a bordo de la nave espacial Orion de la NASA, transportada por el poderoso cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés), con el fin de ayudar a validar los sistemas y el hardware necesarios para la exploración humana del espacio profundo.

Conoce el calendario de la misión Artemis II:

Día 1: lanzamiento y pruebas iniciales en órbita terrestre

Tras el apagado de los motores del cohete, la cápsula Orion se separará del resto del sistema junto con la etapa de propulsión criogénica interina.

Cerca de 49 minutos después del lanzamiento, esa etapa realizará un encendido para elevar la órbita de la nave a unos 160 kilómetros de altitud. Una hora más tarde, otro encendido colocará a Orion en una órbita alta alrededor de la Tierra, donde la tripulación permanecerá cerca de 23 horas realizando pruebas del sistema.

Durante ese tiempo, los astronautas comprobarán sistemas esenciales como el dispensador de agua potable, el baño, el sistema de eliminación de dióxido de carbono y reorganizarán el interior de la nave para convertirlo en su espacio de vida y trabajo durante los siguientes días.

También realizarán una demostración de maniobras de proximidad: la etapa del cohete se utilizará como objetivo para practicar aproximaciones y maniobras similares a las que se realizarán en futuras misiones de acoplamiento.

Tras unas ocho horas y media en el espacio, la tripulación dormirá brevemente antes de realizar otro encendido que preparará la trayectoria necesaria para la maniobra que los enviará rumbo a la Luna.

Día 2: salida de la órbita terrestre hacia la Luna

El segundo día comienza con ejercicios físicos, una rutina importante para mantener la salud de los astronautas en microgravedad.

Más tarde se realizará la inyección translunar, la maniobra que colocará a Orion en una trayectoria hacia la Luna. Este encendido, realizado por el motor principal del módulo de servicio europeo de la nave, será el último gran impulso de la misión.

A partir de ese momento, la nave seguirá una trayectoria de retorno libre, lo que significa que rodeará la cara oculta de la Luna y regresará naturalmente a la Tierra sin necesidad de un gran impulso adicional.

El resto del día será más relajado, permitiendo a la tripulación adaptarse al entorno espacial y realizar la primera de varias comunicaciones por video con la Tierra.

Día 3: correcciones de trayectoria y experimentos médicos

El tercer día se realizará la primera de tres correcciones de trayectoria para asegurar que Orion continúe exactamente en el camino previsto hacia la Luna.

La tripulación también llevará a cabo varias demostraciones, entre ellas procedimientos de reanimación cardiopulmonar (RCP) en microgravedad y pruebas del equipo médico de la nave, que incluye termómetro, tensiómetro y estetoscopio.

Además, se probarán sistemas de comunicación de emergencia con la red de antenas espaciales profundas de la NASA.

Día 4: preparación para la observación lunar

El cuarto día incluirá una segunda corrección de trayectoria. Los astronautas dedicarán parte del tiempo a estudiar los objetivos geográficos de la Luna que deberán fotografiar durante el sobrevuelo.

También tendrán un periodo programado para fotografiar cuerpos celestes desde las ventanas de Orion, lo que permitirá evaluar la capacidad de observación de la nave.

Día 5: entrada en la esfera de influencia lunar

En el quinto día la nave entrará en la esfera de influencia gravitatoria de la Luna, el punto en el que la gravedad lunar supera a la de la Tierra.

La mayor parte de la jornada se dedicará a probar los trajes espaciales de supervivencia de Orion. Estos trajes, de color naranja, pueden proporcionar atmósfera respirable durante varios días en caso de emergencia.

Los astronautas evaluarán su capacidad para colocarse rápidamente los trajes, presurizarlos, sentarse en sus asientos y comer o beber usando los sistemas integrados en el casco.

Por la tarde se realizará la última corrección de trayectoria antes del sobrevuelo lunar.

Día 6: máximo acercamiento a la Luna

El sexto día será uno de los momentos más importantes de la misión. La nave pasará a entre 6,400 y 9,600 kilómetros de la superficie lunar mientras rodea la cara oculta del satélite.

Dependiendo del día y la hora exactos del lanzamiento, la misión podría superar el récord de distancia desde la Tierra alcanzado por astronautas durante la misión Apolo 13 en 1970.

Durante esta etapa, la tripulación dedicará la mayor parte del tiempo a tomar fotografías y videos de la Luna y a registrar observaciones científicas.

Cuando la nave pase detrás de la Luna, perderá comunicación con la Tierra durante 30 a 50 minutos, por lo que los astronautas documentarán sus observaciones en tiempo real para analizarlas posteriormente.

Día 7: salida de la órbita lunar y descanso

En la mañana del séptimo día, Orion abandonará la influencia gravitatoria de la Luna.

Antes de alejarse demasiado, científicos en la Tierra conversarán con la tripulación para recopilar sus impresiones sobre el sobrevuelo lunar.

Posteriormente se realizará la primera corrección de trayectoria de regreso y el resto del día será mayormente tiempo libre para descanso.

Día 8: pruebas de radiación y pilotaje manual

El octavo día estará dedicado a dos demostraciones importantes. Primero, los astronautas probarán cómo protegerse ante eventos de radiación intensa, como erupciones solares, construyendo un refugio dentro de la nave con los equipos disponibles.

Luego probarán el pilotaje manual de a nave Orion, realizando maniobras y orientaciones para evaluar diferentes modos de control de la nave.

Día 9: preparativos para el regreso a la Tierra

El noveno día será el último día completo en el espacio. La tripulación revisará los procedimientos de reentrada y amerizaje junto con el equipo de control de misión.

También se realizará otra corrección de trayectoria para asegurar que la nave esté alineada con el punto de regreso.

Entre las últimas pruebas se evaluarán sistemas alternativos de manejo de residuos y prendas especiales de compresión que ayudan a evitar mareos y problemas circulatorios cuando los astronautas vuelven a la gravedad terrestre.

Día 10: reentrada y amerizaje

El último día estará centrado en el regreso seguro de la tripulación. La cápsula de Orion se separará del módulo de servicio y expondrá su escudo térmico, que soportará temperaturas de hasta 1,650 °C durante la reentrada atmosférica.

Después se desplegará el sistema de paracaídas: primero dos paracaídas de frenado, luego tres paracaídas piloto y finalmente tres paracaídas principales que reducirán la velocidad de la cápsula a unos 27 km/h.

La nave amerizará en el océano Pacífico, donde equipos de la NASA y de la Marina de Estados Unidos recuperarán a la tripulación, concluyendo así la misión Artemis II.