Esta fotografía, distribuida el 7 de abril de 2026 por la NASA, muestra la Luna con la cuenca Orientale visible en el centro, con una mancha negra de lava antigua que atravesó la corteza lunar en una erupción hace miles de millones de años, vista desde la nave espacial Orión el 6 de abril de 2026. (Foto de Handout / NASA / AFP)
Esta fotografía, distribuida el 7 de abril de 2026 por la NASA, muestra la Luna con la cuenca Orientale visible en el centro, con una mancha negra de lava antigua que atravesó la corteza lunar en una erupción hace miles de millones de años, vista desde la nave espacial Orión el 6 de abril de 2026. (Foto de Handout / NASA / AFP)
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Redacción Gestión
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La Casa Blanca publicó este martes varias imágenes de la Tierra y del eclipse solar que fueron tomadas por la tripulación de la misión Artemis II de la NASA durante el sobrevuelo de este lunes de la Luna, que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar después de más de medio siglo.

La humanidad, desde el otro lado. Primera foto desde la cara oculta de la Luna. Capturada desde Orión mientras la Tierra se oculta tras el horizonte lunar”, afirmó la Casa Blanca en la red social X sobre la primera foto, en la que se observa la superficie accidentada del satélite y la Tierra ocultándose detrás de ella.

La segunda imagen muestra un eclipse solar total, que tuvo unos 53 minutos de duración y fue invisible desde la Tierra. En ella, la Luna tapa completamente el Sol desde la perspectiva de la cápsula Orión, y solo es visible la corona solar.

Esta fotografía, distribuida por la NASA el 7 de abril de 2026, muestra la Luna eclipsando completamente al Sol, vista desde la nave espacial Orión el 6 de abril de 2026. Los astronautas de Artemis II concluyeron su sobrevuelo lunar y continúan su viaje de regreso a la Tierra el martes, trayendo consigo valiosas observaciones celestes, incluyendo cráteres lunares poco conocidos, un eclipse solar e impactos de meteoritos que, según los científicos, abrirán nuevas perspectivas. (Foto: Handout / NASA / AFP)
Esta fotografía, distribuida por la NASA el 7 de abril de 2026, muestra la Luna eclipsando completamente al Sol, vista desde la nave espacial Orión el 6 de abril de 2026. Los astronautas de Artemis II concluyeron su sobrevuelo lunar y continúan su viaje de regreso a la Tierra el martes, trayendo consigo valiosas observaciones celestes, incluyendo cráteres lunares poco conocidos, un eclipse solar e impactos de meteoritos que, según los científicos, abrirán nuevas perspectivas. (Foto: Handout / NASA / AFP)

Los astronautas tomaron ambas fotografías durante el sobrevuelo que realizaron el lunes alrededor de la Luna, y con la ayuda de 32 cámaras que estaban repartidas entre el interior y el exterior de la nave.

Este paso supuso la vuelta del ser humano a la órbita lunar por primera vez desde 1972, cuando el Apolo 17 abandonó la Luna.

Esta fotografía, distribuida el 7 de abril de 2026 por la NASA, muestra a los miembros de la tripulación de Artemis II (de izquierda a derecha): el piloto Victor Glover, el especialista de misión Jeremy Hansen, el comandante Reid Wiseman y la especialista de misión Christina Koch, tomándose una selfie dentro de la nave espacial Orion el 6 de abril de 2026. (Foto de HANDOUT / NASA / AFP)
Esta fotografía, distribuida el 7 de abril de 2026 por la NASA, muestra a los miembros de la tripulación de Artemis II (de izquierda a derecha): el piloto Victor Glover, el especialista de misión Jeremy Hansen, el comandante Reid Wiseman y la especialista de misión Christina Koch, tomándose una selfie dentro de la nave espacial Orion el 6 de abril de 2026. (Foto de HANDOUT / NASA / AFP)

Artemis II también hizo historia por trasladar por primera vez a la órbita del satélite terrestre a una mujer, un afroamericano y un canadiense.

Además del comandante de la misión, el astronauta estadounidense Reid Wiseman, el resto de integrantes de Artemis II son los especialistas de la NASA Christina Koch y Victor Glover, y el astronauta de la agencia espacial canadiense (CSA) Jeremy Hansen.

Esta fotografía, distribuida por la NASA el 7 de abril de 2026, muestra una vista de cerca del cráter Vavilov en el borde de la cuenca Hertzsprung, más antigua y grande, de la Luna, vista desde la nave espacial Orión el 6 de abril de 2026. (Foto: Handout / NASA / AFP)
Esta fotografía, distribuida por la NASA el 7 de abril de 2026, muestra una vista de cerca del cráter Vavilov en el borde de la cuenca Hertzsprung, más antigua y grande, de la Luna, vista desde la nave espacial Orión el 6 de abril de 2026. (Foto: Handout / NASA / AFP)

Durante el sobrevuelo, que tuvo unas siete horas de duración, los cuatro astronautas estudiaron la superficie lunar mediante la captura de fotografías y la observación en primera persona a través de las ventanas de la cápsula.

Para ello, la NASA había establecido treinta objetivos de observación y la tripulación describió con todo detalle todo lo que veían al centro de control en Houston (Texas).

Esta fotografía, distribuida el 7 de abril de 2026 por la NASA, muestra a los miembros de la tripulación de Artemis II: la especialista de misión Christina Koch (arriba a la izquierda), el especialista de misión Jeremy Hansen (abajo a la izquierda), el comandante Reid Wiseman (abajo a la derecha) y el piloto Victor Glover (arriba a la derecha), usando visores para eclipses para proteger sus ojos en momentos clave del eclipse solar que experimentaron durante su sobrevuelo lunar, el 6 de abril de 2026. (Foto: Handout / NASA / AFP)
Esta fotografía, distribuida el 7 de abril de 2026 por la NASA, muestra a los miembros de la tripulación de Artemis II: la especialista de misión Christina Koch (arriba a la izquierda), el especialista de misión Jeremy Hansen (abajo a la izquierda), el comandante Reid Wiseman (abajo a la derecha) y el piloto Victor Glover (arriba a la derecha), usando visores para eclipses para proteger sus ojos en momentos clave del eclipse solar que experimentaron durante su sobrevuelo lunar, el 6 de abril de 2026. (Foto: Handout / NASA / AFP)

La Orión abandonará la esfera de influencia de la Luna este martes a las 13:25 hora del este (17:25 GMT), tras lo que los astronautas mantendrán una breve conversación con sus compañeros a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS, en inglés) 35 minutos después.

La misión ya se encuentra de camino a la Tierra, donde tiene previsto un amerizaje el viernes en el océano Pacífico.

Esta combinación de imágenes creada el 7 de abril de 2026 muestra (de arriba a abajo) una imagen de la NASA que muestra la salida de la Tierra sobre la Luna tomada en la víspera de Navidad, 24 de diciembre de 1968 desde el Apolo 8, la primera misión tripulada a la Luna, cuando entró en órbita lunar y una imagen de la NASA que muestra la Tierra cuando se oculta más allá del horizonte lunar, también conocida como "puesta de la Tierra", vista desde la nave espacial Orión el 6 de abril de 2026. La NASA publicó el 7 de abril de 2026 una fotografía histórica de la Tierra ocultándose bajo el horizonte lunar, más de 57 años después de que un astronauta del Apolo 8 capturara una imagen icónica de la "salida de la Tierra". Los miembros de la tripulación de Artemis II capturaron la toma desde su cápsula Orión durante el sobrevuelo lunar récord de la misión, haciendo eco de la legendaria fotografía de la "salida de la Tierra" tomada por el astronauta estadounidense Bill Anders en diciembre de 1968 durante la primera misión espacial que llevó humanos alrededor de la Luna. (Fotografía cedida por la NASA/AFP)
Esta combinación de imágenes creada el 7 de abril de 2026 muestra (de arriba a abajo) una imagen de la NASA que muestra la salida de la Tierra sobre la Luna tomada en la víspera de Navidad, 24 de diciembre de 1968 desde el Apolo 8, la primera misión tripulada a la Luna, cuando entró en órbita lunar y una imagen de la NASA que muestra la Tierra cuando se oculta más allá del horizonte lunar, también conocida como "puesta de la Tierra", vista desde la nave espacial Orión el 6 de abril de 2026. La NASA publicó el 7 de abril de 2026 una fotografía histórica de la Tierra ocultándose bajo el horizonte lunar, más de 57 años después de que un astronauta del Apolo 8 capturara una imagen icónica de la "salida de la Tierra". Los miembros de la tripulación de Artemis II capturaron la toma desde su cápsula Orión durante el sobrevuelo lunar récord de la misión, haciendo eco de la legendaria fotografía de la "salida de la Tierra" tomada por el astronauta estadounidense Bill Anders en diciembre de 1968 durante la primera misión espacial que llevó humanos alrededor de la Luna. (Fotografía cedida por la NASA/AFP)

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