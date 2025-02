En Perú el 57% de las personas trabajadoras utiliza inteligencia artificial en sus tareas diarias, un aumento de 8 puntos porcentuales respecto a 2024, cuando el 49% afirmaba usarla, así lo señala el el útimo estudio elaborado por Bumeran.

En comparación con otros países de la región, Perú lidera el uso de Inteligencia Artificial en el trabajo. Argentina y Chile comparten el segundo lugar, ambos con el 55%. Por debajo se encuentran Panamá, donde el 40% la emplea; y Ecuador, que registra el menor porcentaje de adopción en la región, con el 39%.

Además, para el 99% de las personas trabajadoras es útil o muy útil la incorporación de IA en sus tareas diarias. La tendencia aumentó un punto porcentual respecto al 2024, cuando el 98% la consideraba útil o muy útil.

“Cada vez son más los talentos peruanos que están haciendo de la inteligencia artificial una aliada en su trabajo. Hoy, el 57% la usa en sus tareas diarias, 8 puntos porcentuales más que en 2024. Pero más allá de la adopción, lo que realmente destaca es su impacto: el 99% de quienes la emplean afirman que les facilita el trabajo. Esto refleja cómo la tecnología no solo ayuda a ser más productivos, sino que también permite a los profesionales enfocarse en actividades de mayor valor y eficiencia”, señala Miguel Bechara, director comercial en Bumeran Perú.

IA en el trabajo es un estudio de Bumeran en el que participaron 4,033 personas trabajadoras y especialistas en recursos humanos de Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Panamá. La investigación explora cómo se incorpora el uso de la inteligencia artificial a las tareas diarias de los talentos, en general, y de profesionales de Recursos Humanos, en particular; cuáles son sus desafíos y cuáles sus beneficios.

Cerca del 40% de los talentos usa IA en su trabajo casi a diario

En cuanto a la frecuencia con la que los talentos utilizan la IA en el trabajo, el 36% afirma usarla casi todos los días, el 25% diariamente y el 21% una vez por semana. Además, el 15% indica que la usa todo el tiempo, mientras que solo un 3% la emplea una vez al mes.

En cuanto al sector en el que se desempeñan, el 15% de los talentos que utilizan inteligencia artificial en sus actividades pertenecen al área de Tecnología y Sistemas; el 13% a Administración y Finanzas; un 10% a Producción, abastecimiento y logística; y otro 10% a Construcción.

El 62% de los talentos afirma que utilizar IA ahorra tiempo

Sobre los beneficios de utilizar IA en el trabajo, el 62% de las personas trabajadoras considera que ahorra tiempo; el 59% que agiliza las tareas; el 46% que automatiza tareas repetitivas; el 44% que optimiza procesos; y el 41% que se accede a la información rápidamente.

¿Qué pasa con los desafíos?

El 53% señala como principal reto no depender completamente de la IA; el 34% se preocupa por la seguridad de los datos; el 33% destaca la importancia de mantener el criterio humano en las tareas; y el 31% menciona que los equipos comprendan y sepan cómo utilizar la IA.

Y, ¿cuáles son las desventajas de usar inteligencia artificial en las tareas laborales? La dependencia respecto a la IA (53%); los errores por falta de información (34%); pérdida de puestos laborales (30%); y la interacción limitada (26%).

Por su parte, quienes manifestaron no incorporar IA en el trabajo, expresaron que no lo hicieron porque: desconocen cómo usarla (56%); en sus organizaciones no está permitido (17%); porque les gusta hacer su trabajo sin ayuda de inteligencia artificial (14%); y porque no consideran que sea necesario (12%).

Cuatro de cada 10 talentos cree que IA va a reemplazar el trabajo humano

El 41% de los talentos en Perú cree que la Inteligencia Artificial reemplazará el trabajo humano en el futuro. En la región, esta percepción sigue la misma tendencia: el 51% en Ecuador; el 49% en Panamá; el 39% en Chile; y el 36% en Argentina comparten esta opinión.

En 2024, esta preocupación era aún más pronunciada en Perú, el 49% de las personas trabajadoras creía que IA eventualmente sustituiría empleos humanos.

Casi 8 de cada 10 especialistas creen que reemplazará perfiles laborales

El 78% de los expertos en recursos humanos afirma que ciertos perfiles serán reemplazados por inteligencia artificial. Aunque este porcentaje es elevado, actualmente solo el 20% menciona estar reemplazando roles en sus organizaciones.

En cuanto a los perfiles laborales que están siendo reemplazados por inteligencia artificial, se observa que los más afectados son: atención al cliente, con el 31%. Les siguen los perfiles administrativos, con 25%, y diseñadores gráficos, redactores, manufactura y producción, marketing y publicidad y análisis de datos, todos con un 6%.

Según los expertos, la inteligencia artificial está teniendo un impacto principalmente positivo en el mundo laboral, con un 57% de los profesionales destacando los cambios favorables que está generando. Un 15% considera que su efecto es neutro, y sólo el 5% ve sus repercusiones como negativas. Además, un 23% de los encuestados aún no tiene una opinión definida sobre el impacto de la IA en el ámbito laboral.

