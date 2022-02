Para comprar un nuevo celular, muchos se preocupan por las cualidades del procesador y que tenga mayor cantidad de RAM.

Esto se debe a que ambos elementos son los que regulan la velocidad de los equipos, tanto en la ejecución de aplicaciones como de su funcionamiento; sin embargo, con el paso del tiempo los dispositivos móviles se ponen más lentos.

Si este es su caso, aquí le explicamos una series de trucos a cargo de ZTE Perú para mantener su móvil totalmente rápido y sin la presencia del lag.

Cómo tener su móvil Android más rápido

Aplicaciones innecesarias

Muchos usuarios acostumbran llenar su dispositivo móvil de aplicaciones. Desde apps de fotos, redes sociales, entretenimientos, juegos, etc. No obstante, esta acción genera que el equipo consuma recursos, lo que poco a poco va deteriorando la velocidad del equipo. Lo recomendable es deshacerse de apps que no utiliza con frecuencia o que, desde hace ya un tiempo, no abre.

Mantente “lite”

Si bien deshacerse de apps es una medida que permite que la velocidad del equipo incremente, la verdad es que, al igual que los dispositivos, las aplicaciones van evolucionando también, por lo que cada vez son más pesadas y consumen más recursos por sí mismas. Es por eso que algunos desarrolladores ofrecen versiones ligeras de las apps, las cuales, por su mismo nombre consumen menos RAM y espacio de almacenamiento.

Trata de siempre mantener libre tu memoria interna de tu celular. (Foto: MAG / Archivo GEC)

Liberar espacio

Además de las apps, las fotos y videos, existen elementos que poco a poco dejan sin almacenamiento al dispositivo. Archivos residuales, duplicados y el caché son componentes que, sin que uno se dé cuenta, van acaparando la memoria interna y, por ende, ralentizan el smartphone.

Funciones decorativas

Si el equipo que posee ya tiene algunos años, es importante que tenga en cuenta la siguiente recomendación: desactivar las funciones y aspectos decorativos. Con cada actualización del sistema operativo, los smartphones suelen añadir agregados como nuevas animaciones, mayor cantidad de widgets, entre otros. Si bien son muy llamativos, lo que generan, a corto plazo, es empeorar la velocidad y el rendimiento del equipo.