Hay momentos en los que uno necesita enviar con urgencia un documento, foto o mensaje importante a un compañero de trabajo o cliente y se da con la sorpresa que se le acabaron los datos móviles.

Esto puede significar un gran problema, más aún cuando se está en la calle. Para que esto no vuelva a ser una complicación, hay un truco que permitirá encontrar todas las redes wifi abiertas y sin contraseña de su ciudad usando su móvil Android. Así podrá conectarse libremente.

Para ver todas las redes wifi disponibles primero tiene que descargar una aplicación desde la Google Play Store de su smartphone, la encuentra con el nombre de “WiFi Passwords, Offline maps & VPN. WiFi Map”. Para obtenerla rápidamente haga clic aquí.

Cómo saber dónde están todas las redes wifi sin contraseña de mi ciudad

Conéctese al wifi de su casa o uno externo, también puede usar los datos móviles.

Activar el GPS del smartphone Android .

. Instalar la app antes mencionada, abrirla y otorgarle todos los permisos necesarios para que pueda operar, en este caso el de su ubicación.

WiFi Passwords mostrará un mapa parecido a Google Maps.

En la parte inferior habrá una pestaña que dice “ (Número) Wifis cerca de mí ”, despliéguela hacia arriba.

”, despliéguela hacia arriba. Aparecerán todas las redes wifi abiertas con su respectivo nombre, dirección y los metros de distancia que se encuentran desde su punto.

Presionar sobre cualquiera y tocar en el botón “Desbloquear contraseña”.

En la parte de abajo sabrá la contraseña de esa señal, caso contrario le saldrá el aviso “Abierto WiFi”, significa que la red está sin password.

Listo, esta es la mejor manera para ubicar y conectarse a una red wifi externa y totalmente gratis, no obstante, es necesario resaltar que tiene que estar lo más cerca posible a esa señal, de lo contrario la intensidad será débil, no llegará y no podrá navegar por internet.