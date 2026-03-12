Únete a nuestro canal
Newsletter General
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira

En este podcast, , catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, analiza diversos aspectos relacionados a la notificación válida de la Sunat a través del Buzón Sol, revisando la posición del Tribunal Fiscal versus la del Tribunal Constitucional.

Escuchemos este podcast para estar atentos a los diversos criterios existentes, ya que lo que siempre deberá de primar es la interdicción de la indefensión, evitándose así la judicialización de las controversias.

TE PUEDE INTERESAR

La capacitación preventiva en el régimen sancionador tributario
¿Condonación tributaria?
El Fisco y el “cumplimiento colaborativo”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.