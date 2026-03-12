En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, analiza diversos aspectos relacionados a la notificación válida de la Sunat a través del Buzón Sol, revisando la posición del Tribunal Fiscal versus la del Tribunal Constitucional.
Escuchemos este podcast para estar atentos a los diversos criterios existentes, ya que lo que siempre deberá de primar es la interdicción de la indefensión, evitándose así la judicialización de las controversias.