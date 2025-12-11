En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, revisa los alcances del D.S. 274-2025-EF que determina los alcances de un crédito tributario para aquellas empresas que inviertan en revalorizar inmuebles monumentales o no, en el Centro Histórico de Lima.
Escuchemos este nuevo podcast, para entender las condiciones y requisitos para gozar de este crédito que permitirá reducir el IR de los inversionistas.
