En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, analiza los alcances del Proyecto de Ley que se pretende aplicar, relacionado a gravar los bienes de lujo, incidiendo en la problemática de su probada baja recaudación y el incentivo que este tributo haría al desarrollo de la informalidad y la subdeclaración.
Escuchemos este podcast para estar atentos a los problemas que causaría la probable aplicación de este impuesto, que ya ha demostrado en el mundo su poca efectividad e impasses en la fiscalización.