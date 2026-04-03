En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC, analiza el alcance del Informe de Sunat No. 02-2026-Sunat/7T0000, que pretende gravar en las condonaciones y como ingreso de la empresa, la cuenta por pagar al accionista no domiciliado, generándose así una tensión entre la norma societaria y el gravamen tributario.
Escuchemos este podcast para estar atentos a las consecuencias planteadas en este Informe, que desincentivarían las condonaciones señaladas, al hacerlas gravosas.