Podcast Consultorio Tributario
Podcast Consultorio Tributario
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Francisco Pantigoso
Francisco Pantigoso

En este podcast, , catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC, analiza el alcance del Informe de Sunat No. 02-2026-Sunat/7T0000, que pretende gravar en las condonaciones y como ingreso de la empresa, la cuenta por pagar al accionista no domiciliado, generándose así una tensión entre la norma societaria y el gravamen tributario.

Escuchemos este podcast para estar atentos a las consecuencias planteadas en este Informe, que desincentivarían las condonaciones señaladas, al hacerlas gravosas.

TE PUEDE INTERESAR

Consultorio Tributario: El principio de causalidad en debate
Consultorio Tributario: la calificación de los servicios digitales
Consultorio Tributario: Las operaciones no reales y la defensa en las fiscalizaciones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.