En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, analiza los diversos aspectos tributarios relacionados con la Ley 32527, que genera facultades delegadas al Ejecutivo hasta el 13 de febrero de 2026.

En ese sentido, se revisa qué se otorgó y qué no, destacando cambios en la recaudación de detracciones, control aduanero y actualización de la Ley Penal Tributaria.

Escuchemos este podcast para estar atentos a los Decretos Legislativos que el Ejecutivo en breve tendrá que publicar.

