Podcast Consultorio Tributario
Podcast Consultorio Tributario
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira

En este podcast, , catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, analiza los diversos aspectos tributarios relacionados con la Ley 32527, que genera facultades delegadas al Ejecutivo hasta el 13 de febrero de 2026.

En ese sentido, se revisa qué se otorgó y qué no, destacando cambios en la recaudación de detracciones, control aduanero y actualización de la Ley Penal Tributaria.

Escuchemos este podcast para estar atentos a los Decretos Legislativos que el Ejecutivo en breve tendrá que publicar.

LEA TAMBIÉN: Responsabilidad solidaria en consorcios sin contabilidad independiente

TE PUEDE INTERESAR

La capacitación preventiva en el régimen sancionador tributario
¿Condonación tributaria?
El Fisco y el “cumplimiento colaborativo”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.