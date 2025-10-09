Tres policías resultaron heridos tras caída de techo de comisaría de Surquillo. Foto: Soy Noticias / Instagram
Tres policías resultaron heridos tras caída de techo de comisaría de Surquillo.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

ubicada en el cruce de los jirones San Diego y Dante, informaron fuentes policiales.

Según fuentes en el lugar, el derrumbe se produjo del área de recepción y guardia.

Según testimonios que se encontraban en el lugar, uno de los heridos presentó fracturas, otro con múltiples contusiones y el tercero estaba inconsciente, siendo auxiliado por bomberos.

LEA TAMBIÉN: Poder Judicial anuncia que a fin de año el sistema de flagrancia contará con 38 unidades

. Asimismo, se descartó la afectación a civiles tras el derrumbe del techo.

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) mencionó que, a través del SAMU, se desplegaron ambulancias para la atención de una persona herida en el lugar y el traslado de tres afectadas para recibir atención médica.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola,

LEA TAMBIÉN: Paro de transportistas: ¿cuál es el impacto económico y qué sectores vienen siendo afectados?

“Quiero agradecer en primer término a la alcaldesa de Surquillo, que en estos mismos momentos está ofreciendo un inmueble para trasladar a nuestros hermanos policías y que el servicio a la ciudadanía no se detenga. Y a los hermanos bomberos, quienes han llegado de manera inmediata y han ayudado a sacar a los tres efectivos que tenemos heridos en estos momentos”, añadió.

Según lo reportado, Por el momento, la comisaría ha sido cerrada, mientras los funcionarios y autoridades policiales evalúan la situación.

Cabe recordar que en aspectos relacionados a la implementación de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana 2030 , durante el operativo nacional en materia de seguridad ciudadana, realizado en febrero y marzo de este año.

La comisaría ha sido cerrada tras este hecho, mientras que funcionarios y autoridades policiales evalúan la situación. Foto: Composición/Difusión.

