Tres efectivos policiales resultaron heridos tras la caída parcial del techo de la comisaría distrital de Surquillo, ubicada en el cruce de los jirones San Diego y Dante, informaron fuentes policiales.

Según fuentes en el lugar, el derrumbe se produjo del área de recepción y guardia. Los afectados fueron trasladados al hospital de la Policía.

Según testimonios que se encontraban en el lugar, uno de los heridos presentó fracturas, otro con múltiples contusiones y el tercero estaba inconsciente, siendo auxiliado por bomberos.

En un comunicado de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras este hecho, se realizó la evacuación de los efectivos heridos con apoyo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Asimismo, se descartó la afectación a civiles tras el derrumbe del techo.

#PNPInforma 🚨 | Tras el derrumbe del techo en la comisaría de Surquillo, se viene realizando la evacuación de los efectivos heridos con apoyo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Se descarta la afectación a civiles. pic.twitter.com/u9CfzKIuOB — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 9, 2025

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) mencionó que, a través del SAMU, se desplegaron ambulancias para la atención de una persona herida en el lugar y el traslado de tres afectadas para recibir atención médica.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, declaró que la Municipalidad de Surquillo ha dispuesto un inmueble para que las laborales policiales continúen.

“Quiero agradecer en primer término a la alcaldesa de Surquillo, que en estos mismos momentos está ofreciendo un inmueble para trasladar a nuestros hermanos policías y que el servicio a la ciudadanía no se detenga. Y a los hermanos bomberos, quienes han llegado de manera inmediata y han ayudado a sacar a los tres efectivos que tenemos heridos en estos momentos”, añadió.

Según lo reportado, el colapso fue de una parte del falso techo, compuesto de madera y concreto que se había estado colocando recientemente. Por el momento, la comisaría ha sido cerrada, mientras los funcionarios y autoridades policiales evalúan la situación.

Cabe recordar que la Contraloría General de la República informó el hallazgo de 8755 situaciones adversas en aspectos relacionados a la implementación de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana 2030 , durante el operativo nacional en materia de seguridad ciudadana, realizado en febrero y marzo de este año.