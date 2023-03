¿Cuál es la situación del transporte interprovincial en Puno?

El gerente general del Gremio de Transporte Interprovincial de Pasajeros, Martín Ojeda, remarcó a gestion.pe que la situación en Cusco y Puno es complicada, sobre todo en la segunda región debido a que las acciones tomadas por los protestantes es radicalizada.

“Estamos en total abandono tanto en Cusco como en Puno. El empresariado de transporte interprovincial está solicitando una ampliación del Reactiva. Deben entender que no se ha trabajado no porque no quieran, sino porque el gobierno ha dejado pasar [la interrupción de vías]”, indicó.

Ojeda informó que a la fecha 42 empresas de transporte interprovincial en Puno están en riesgo inminente de quiebra porque su actividad lleva más de 60 días paralizada, y no existen rutas alternas para la circulación de los buses interprovinciales .

La situación ocasiona una pérdida de aproximadamente S/ 2 millones en la venta de boletos y que 4′000,000 de pasajeros no hayan sido transportados.

Asimismo, mencionó que un promedio de 170 unidades de transporte interprovincial en Puno están paralizadas. Comentó que hace unos cinco días atrás las 42 empresas habían retomado su operatividad en la calle, debido a que continúa cerrado el terminal terrestre de Juliaca.

“Las empresas están cada día con más problemas económicos. Las empresas formales han estado en la calle. Habían puesto sus mesas y vendían sus boletos en la calle y así han estado trabajando en los últimos cinco días, pero este lunes [6 de marzo ] los amenazaron que todas las rutas que llevan a Arequipa, Cusco, Tacna y otros destinos iban a ser cerradas al transporte interprovincial”, señaló.

El dirigente añadió que el 70% de trabajadores de empresas de transporte terrestre interprovincial han sido despedidos o permanecen en espera para una eventual reanudación de operaciones.

El representante del gremio de transporte terrestre indicó que esta situación es aprovechada por los informales que a través de minivanes están ofreciendo transportar a las personas con tarifas que oscilan entre S/ 150 y S/ 200 para salir de Puno.

“También en Puno está siendo afectado el transporte internacional. Son seis empresas afectadas en la región del altiplano”, agregó.

Debido a las protestas y continuos paros el terminal terrestre de Puno permanece cerrado. Foto/Difusión.

¿Cómo va la situación del transporte interprovincial en Cusco?

Respecto a la región del Cusco, Martín Ojeda, gerente del gremio de transporte en buses interprovinciales, detalló que unas 300 de estas unidades de transporte interprovincial se encuentran paralizadas por el bloqueo de vías y 1′888,000 pasajeros se dejaron de transportar en lo que va el tiempo de interrupciones de vías.

Mencionó que a la fecha una de las carreteras interrumpidas es la vía Cusco-Sicuani, que es la ruta entre Cusco, Puno y Madre de Dios. “ Las empresas como Civa y Cruz del Sur están siendo seriamente afectadas, pero tienen otras rutas, mientras otras empresas San Martín, Julsa, Wayra, entre otras no van a poder sobrevivir porque son sus rutas de origen ”. añadió.

De acuerdo con el representante del gremio, la situación de las vías que son interrumpidas por manifestantes son cambiantes pues existe la intervención de agentes de la Policía Nacional, que en varios casos logran liberarlas. Mencionó que a diferencia de Puno, existen reportes de desbloqueo de carreteras en Cusco.

Como se sabe desde este lunes 6 de marzo, un sector de las organizaciones civiles de Cusco, ataca un paro regional exigiendo la salida de la jefa de Estado y elecciones generales inmediatas.

No obstante, la Policía Nacional informó que las actividades comerciales, financieras, de transporte público y privado, aéreo desde y hacia el aeropuerto teniente Alejandro Velasco Astete, se desarrollan con normalidad en la ciudad del Cusco por lo que los viajes y envíos de mercancías pueden realizarse por estas vías.

Manifestantes continúan bloqueando vías en las regiones de Puno y Cusco lo que afecta a empresas de transporte interprovincial. (Foto de Diego Ramos / AFP)

¿Cuál es la situación de las vías bloqueadas en Cusco y Puno?

De acuerdo con la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, de Carga y Mercancías (Sutran) la principal vía afectada por bloqueos en Puno es la Longitudinal de la Sierra Sur con interrupción del paso de vehículos en varios kilómetros. También las vías, Juliaca-Putina- Sandia-Azata; Ayaviri- Asillo; Calapuja-Macusani-Lechemayo; la carretera Torata-Mazocruz-Desaguadero y la carretera Repartición Arequipa-Santa Lucía- Juliaca.

Entre las vías con tránsito restringido figuran también la Longitudinal de la Sierra Sur, kilómetros 1251, 1263, 1294; la vía Juliaca-Lampa, kilómetro 1 al 30; Juliaca-Putina- Sandia-Azata, kilómetro 4 al 10; Huancané-Ninantaya.

Mientras las vías interrumpidas en Cusco figuran: Cusco- Puno, puente Combapata y vía Cusco-Puno-Arequipa. También se reportan bloqueos en el sector Cruz Cunca, situado en la provincia de Espinar.

En tanto, las vías Cusco-Abancay y Cusco-Valle Sagrado de Los Incas están libres. Igualmente se desarrolla sin inconvenientes el servicio de transporte ferroviario Ollantaytambo-Machu Picchu.

Mapa interactivo de la Sutran se actualiza a diario e incluso en horas para conocer el panorama de bloqueo de carreteras. (Captura: Sutran)

Bloqueos por huaicos

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, informó a gestion.pe que, al margen de los bloqueos de carreteras por protestas antigubernamentales se suma la interrupción de vías por desastres naturales.

No obstante, explicaron que, bajo este contexto, vienen atendiendo en el menor tiempo posible, las afectaciones que interrumpen o restringen el tránsito vehicular, las cuales normalmente son ocasionadas por las lluvias intensas, que desencadenan los huaicos, derrumbes e inundaciones, entre otros tipos de emergencias viales.

Por su parte, Provías Nacional informó que se han atendido 272 emergencias viales desde el 1 de enero hasta el 7 de marzo. Los tipos de emergencias viales que han ocurrido en mayor número en la Red Vial Nacional no concesionada son derrumbes (93), erosiones de plataforma (74), deformaciones profundas (28), huaicos (21), otros (56).

Añadió que en lo que va del año se tienen 21 zonas afectadas por huaicos, de los cuales se han superado 19, estando en proceso de atención 2; ambos con tránsito restringido.

Al ser consultados sobre si existen rutas alternas ante la ocurrencia de huaicos, derrumbes, inundaciones u otros, la entidad explicó que depende de la ubicación y de la magnitud de la emergencia del sector afectado.

Al respecto, señaló, que al ocurrir una interrupción en alguna vía de competencia nacional, lo primero que se determina es si existe una vía o conjunto de vías alternas que la pueda reemplazar temporalmente hasta que se supere la emergencia.