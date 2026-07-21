Las restricciones al transito vehicular por el Gran Desfile Cívico, Militar y Escolar en las inmediaciones del mar continuaran hasta las 8:00 p.m. de hoy martes 21 de julio, en el tramo chalaco de la Costa Verde, informó el Gobierno Regional del Callao.
Esta medida comprende el cierre de diversas vías y la aplicación de un plan de desvíos para garantizar el desarrollo del evento. El Gore Callao dio a conocer que el desfile concluye aproximadamente a las 3 de la tarde, pero que el tramo chalaco de la Costa Verde permanecerá cerrado hasta que concluya el desmontaje de las tribunas habilitadas para la actividad cívica.
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En el desfile participaron 37 instituciones educativas ganadoras de un concurso organizado por la Dirección Regional de Educación (DRE) del Callao, además de delegaciones militares y escolares. Se estimó la asistencia de más de 3,000 espectadores en el circuito de playas chalaco.
De acuerdo con el plan de tránsito, desde las 00:00 horas hasta las 8:00 p. m. permanecerá cerrado el tramo de la Costa Verde comprendido entre la avenida Miguel Grau (Chucuito) y la avenida Haya de la Torre, restringiéndose el tránsito vehicular durante toda la jornada.
Durante ese periodo también permanecerán cerradas la Vía Expresa Costa Verde-Chucuito, la intersección de la avenida Santa Rosa con la avenida La Paz y la intersección de la avenida Haya de la Torre con la avenida La Paz.
Ante ello, las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas. Quienes se dirijan de Lima hacia el Callao deberán circular por las avenidas Haya de la Torre y Venezuela, mientras que quienes viajen del Callao hacia Lima podrán hacerlo por las avenidas Miguel Grau y Guardia Chalaca.
El Gobierno Regional también exhortó a los conductores a respetar la señalización temporal, seguir las indicaciones del personal de tránsito y planificar sus desplazamientos para evitar demoras.
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El Gran Desfile Cívico, Militar y Escolar a la Orilla del Mar forma parte del programa de actividades por Fiestas Patrias en la región Callao y reunió a delegaciones estudiantiles, miembros de las Fuerzas Armadas y diversas instituciones en una ceremonia orientada a promover los valores cívicos y fortalecer la identidad nacional.