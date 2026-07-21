Las restricciones al transito vehicular por el Gran Desfile Cívico, Militar y Escolar en las inmediaciones del mar continuaran hasta las 8:00 p.m. de hoy martes 21 de julio, en el tramo chalaco de la Costa Verde, informó el Gobierno Regional del Callao.

Esta medida comprende el cierre de diversas vías y la aplicación de un plan de desvíos para garantizar el desarrollo del evento. El Gore Callao dio a conocer que el desfile concluye aproximadamente a las 3 de la tarde, pero que el tramo chalaco de la Costa Verde permanecerá cerrado hasta que concluya el desmontaje de las tribunas habilitadas para la actividad cívica.

En el desfile participaron 37 instituciones educativas ganadoras de un concurso organizado por la Dirección Regional de Educación (DRE) del Callao, además de delegaciones militares y escolares. Se estimó la asistencia de más de 3,000 espectadores en el circuito de playas chalaco.

De acuerdo con el plan de tránsito, desde las 00:00 horas hasta las 8:00 p. m. permanecerá cerrado el tramo de la Costa Verde comprendido entre la avenida Miguel Grau (Chucuito) y la avenida Haya de la Torre, restringiéndose el tránsito vehicular durante toda la jornada.

Callao: tramo chalaco de la Costa Verde seguirá cerrado hasta las 8 p. m. por desmontaje tras desfile patrio. Foto: GORE Callao.

Durante ese periodo también permanecerán cerradas la Vía Expresa Costa Verde-Chucuito, la intersección de la avenida Santa Rosa con la avenida La Paz y la intersección de la avenida Haya de la Torre con la avenida La Paz.

Ante ello, las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas. Quienes se dirijan de Lima hacia el Callao deberán circular por las avenidas Haya de la Torre y Venezuela, mientras que quienes viajen del Callao hacia Lima podrán hacerlo por las avenidas Miguel Grau y Guardia Chalaca.

Callao: tramo chalaco de la Costa Verde seguirá cerrado hasta las 8 p. m. por desmontaje tras desfile patrio. Foto: GORE Callao.

El Gobierno Regional también exhortó a los conductores a respetar la señalización temporal, seguir las indicaciones del personal de tránsito y planificar sus desplazamientos para evitar demoras.

El Gran Desfile Cívico, Militar y Escolar a la Orilla del Mar forma parte del programa de actividades por Fiestas Patrias en la región Callao y reunió a delegaciones estudiantiles, miembros de las Fuerzas Armadas y diversas instituciones en una ceremonia orientada a promover los valores cívicos y fortalecer la identidad nacional.