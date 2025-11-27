Desde el Sindicato del Instituto Nacional Penitenciario - INPE manifestaron su rechazo al plan del Gobierno para reorganizar el régimen carcelario, ya que no se ha fortalecido las capacidades internas de la entidad y solo se busca maquillar “la falta de resultados”.

César Burga, secretario general del sindicato del INPE, indicó que la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR) no busca mejorar la situación penitenciaria ni la criminalidad.

“Al personal del INPE le están obligando a pasar polígrafo, ¿por qué no pasa la Policía Nacional del Perú, si ahí también encontramos sicarios, secuestradores, bandas organizadas, a diario? ¿Por qué no el Poder Judicial o el Ministerio Público?“, dijo a Canal N.

Burga tildó de “cortina de humo” el anuncio de José Jerí para desaparecer el INPE debido a que esta “militarización del sistema penitenciario” ocupará “todas las oficinas”, no apunta a la “resocialización” del interno y prolonga “el abandono”.

“En todas las instituciones (existe la corrupción) y el INPE no es la excepción. Pero nos vulneran porque estamos totalmente abandonados: 103 mil internos a la actualidad cuando la capacidad de albergue es para 40 mil internos. Tenemos 6,800 personales de seguridad para sostener a 103 mil internos a nivel nacional”, aclaró.

Trabajadores alertan que un solo técnico debe atender hasta 1,200 internos y cuestionan que la reforma no fortalezca capacidades internas. Foto: GEC

El líder sindical detalló que un técnico del INPE está a cargo de 700 a 1,200 internos en los penales. Trabajadores del INPE en Tumbes y Juliaca protestaron durante la jornada ante el anuncio de desactivación de la institución.

En diálogo con Exitosa, Burga señaló que de no haber un encuentro con el Ejecutivo, irán a una huelga indefinida a nivel nacional porque “no podemos permitir que un gobierno transitorio venga a intentar manosear nuestras instituciones”.

“El culpable es el Gobierno directamente porque nos tiene totalmente abandonados, no nos dota de presupuesto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer un buen trabajo si no tenemos las herramientas adecuadas?”, cuestionó.