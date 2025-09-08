Frío en la Sierra. (Foto: Difusión)
Desde este lunes 8 hasta el martes 9 de septiembre se prevén próximas a los -17°C en zonas por encima de los 4,000 m.s.n.m. en la sierra sur y cercanas a los -6°C en localidades sobre los 3200 m.s.n.m. en la sierra centro, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología

Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades próximas a los 35 km/h, escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna. 

Los departamentos de posible afectación son Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno y Tacna.

LEA TAMBIÉN: Senamhi: hay 227 distritos de la sierra centro y sur en riesgo por lluvias, granizo y nieve

En la costa norte y centro del país- desde Piura hasta Áncash- las bajas temperaturas nocturnas se prolongarán hasta el 12 de septiembre.

Este fenómeno estará acompañado de niebla, neblina y lloviznas ligeras, lo que incrementará la sensación de frío, sobre todo en las zonas más cercanas al litoral.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civilrecomienda tomar las medidas necesarias para cuidar la salud, como evitar la exposición al cambio brusco de temperatura, así como cubrirse la cabeza, el rostro y la boca para evitar el ingreso de aire frío a los pulmones.

Asimismo, es necesario usar ropa de abrigo como chompas, guantes, gorros y proteger a niños y ancianos. En caso de presentarse alguna infección respiratoria, se debe evacuar inmediatamente hacia el centro de salud más cercano. 

Se sugiere además consumir bebidas calientes, frutas, vegetales frescos, azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de resistencia al frío y almacenar en un lugar seguro los alimentos y agua potable.

