Este martes 2 de diciembre, a poco del mediodía, se registró un sismo de 4.6, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú.

El movimiento telúrico se originó en el Callao, precisamente a 56 kilómetros de Bellavista. El sismo se sintió también en distritos de Lima Metropolitana.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de Defensa Civil (COEN - INDECI) informó que el sismo de magnitud 4.6 registrado en el Callao fue percibido entre “leve y moderado” por la población.

“Monitoreo continúa en zonas vulnerables”, detallaron en X.

