Temblor en Callao sorprendió a chalacos y limeños este martes 2 de diciembre. Foto: Andina
Temblor en Callao sorprendió a chalacos y limeños este martes 2 de diciembre. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Este martes 2 de diciembre, a poco del mediodía, se registró un sismo de 4.6, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú.

El movimiento telúrico se originó en el Callao, precisamente a 56 kilómetros de Bellavista. El sismo se sintió también en distritos de Lima Metropolitana.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de Defensa Civil (COEN - INDECI) informó que el sismo de magnitud 4.6 registrado en el Callao fue percibido entre “leve y moderado” por la población.

“Monitoreo continúa en zonas vulnerables”, detallaron en X.

En desarrollo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.