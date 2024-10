Eleazar Pezo, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) Loreto, anunció que este miércoles 16 de octubre comenzó la huelga nacional escalonada, la cual inició en esta región y se extenderá a otras localidades en los próximos días.

El representante gremial advirtió que, si la presidenta Dina Boluarte no atiende su solicitud antes de este sábado, la manifestación se realizará de manera simultánea en todas las regiones, a partir del lunes 21.

“Hoy estamos empezando en Loreto. El día de mañana deben de sumarse más regiones en el país. Si la presidenta de la República hasta el 19 no resuelve nuestra plataforma, el lunes la huelga será total, todas las regiones”, declaró para Exitosa.

El Sutep exige, entre sus principales demandas, que se cumpla con la ley que establece que los auxiliares deben recibir un salario mensual equivalente al 85% del sueldo de un docente. Además, señaló que las promotoras del Pronoei están recibiendo 500 soles en lugar del salario mínimo que estipula la normativa legal.

“La presidenta de la República debe de cumplir con la Constitución. Ella no está cumpliendo (...) y a ellos no les pasa nada, tienen impunidad (…). Ellos pueden burlarse de las leyes que ellos mismos han firmado, promulgado y no les pasa nada”, expresó.

Sutep inició huelga de maestros en Loreto. Foto: sutep

El 80% de maestros se unen en Loreto

Pezo detalló que la manifestación en Loreto es acatada por el 80% de las instituciones educativas, y que también se sumarán las pequeñas asociaciones en respaldo a los pedidos de esta organización.

“Tenemos más de 20 mil resoluciones que esperan que se haga justicia con todos los maestros. Aparte que tenemos una plataforma nacional, también tenemos temas internos en la región que resolver”, manifestó.

