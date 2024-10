Cerca de 18,000 trabajadores del Ministerio Público de Lima, Callao y otras regiones iniciaron una huelga de tres días (72 horas). Diversas sedes de la institución en todo el Perú expresaron su apoyo a esta medida, que exige mejoras laborales, especialmente en lo que respecta a la implementación de salarios.

Hereña Espinoza, presidente de la Federación de Trabajadores del Ministerio Público (MP), señaló que la situación es difícil para todos, y advirtió que, si el Ejecutivo no les presta atención, podrían considerar un paro indefinido. Asimismo, mencionó la posibilidad de unirse a los paros convocados en contra de la inseguridad y de la gestión actual.

“Hemos tocado insistentemente las puertas tanto de la Presidencia de la República, de la PCM, y del propio ministro de Economía, desde hace varios años. Lamentablemente, año tras año nos vienen excluyendo de la ley de presupuesto y no nos permiten a nosotros como trabajadores tener mejoras remunerativas (De no ser escuchados) Vamos a tener que radicalizar nuestra medida de lucha. Ya no una huelga de 72 horas, sino indefinida”, relató.

Huelga en diversas regiones del Perú

En Puerto Maldonado, los trabajadores del MP se unieron a la medida, expresando su oposición. Días antes, circuló una imagen que contenía las exigencias de los trabajadores para el Ministerio Público, entre las cuales se incluía “La entrega de una bonificación extraordinaria de mil soles para los empleados bajo los D.L. 276 y 1057, con el objetivo de que se realice en diciembre de 2024″, entre otros pedidos.

Trabajadores del Ministerio Público en huelga por 72 horas. (Foto: Andina)

En Chimbote, los trabajadores administrativos del Ministerio Público salieron a las calles para protestar por las mejoras laborales mencionadas, con el fin de obtener salarios “justos”. El vocero de los trabajadores destacó la situación de aquellos bajo el régimen CAS, quienes perciben ingresos inferiores al sueldo mínimo.

“Año a año nos vienen recortando el presupuesto, un aproximado de 300 millones y no vemos nuestras mejoras remunerativas del personal administrativo de los tres regímenes. (...) Respecto al régimen CAS, es inaudito y triste que hasta el día de hoy haya personal que esté recibiendo un sueldo de menos de la remuneración mínima vital”, relató Eduardo Jara, vocero de los trabajadores del MP de Chimbote.

