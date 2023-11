Los padres de familia buscan nuevos métodos para que sus hijos puedan reforzar, mejorar o incluso adelantar su nivel académico, sobre todo cuando tienen facilidad de aprendizaje en las materias básicas como matemática, lenguaje e idiomas.

Zoé Aguilar, una niña que cursa el segundo grado de primaria, que probó Kumon, un método de aprendizaje individualizado. Sus papás optaron por esta opción a fin de mejorar el nivel de su hija en matemática y lenguaje.

Desde hace 4 años, Zoé ha logrado tener un mejor desenvolvimiento en el colegio. “Me ayudó en el colegio, en cursos como matemática; cada problema lo resuelvo rápido y en español me facilitó aprender los sinónimos. Además me ha enseñado a no rendirme y seguir adelante”, comentó la estudiante.

Para conocer más sobre este método Gestión conversó con Cristina Toyofuku, orientadora Kumon e hija de Angélica Hoshi quién trajo el método a Perú hace 38 años.

Sobre el método

Kumon, es una metodología japonesa creada en los años 50 y tiene presencia en el Perú desde agosto de 1985. “La primera unidad de habla hispana se abre en Lince con solo la disciplina de Matemática. Hoy en día contamos con 11 sedes en diferentes distritos como Lince, La Molina, San Miguel, Surco, Jesús María, Miraflores, La Victoria, San Isidro y Magdalena. Actualmente, desarrollamos 3 materias: matemática, español e inglés” comentó Toyofuku.

Asimismo, explicó que el método consiste en desarrollar las habilidades de los alumnos de cualquier edad a través de un material didáctico personalizado que incluye unos cuadernillos según el nivel del estudiante.

De esta manera, logran una formación autodidacta, progresiva y desarrolla diversas habilidades. “El alumno Kumon desarrolla autonomía, responsabilidad, disciplina, constancia, análisis y curiosidad, que le servirán no solo en el ámbito de las matemáticas o el lenguaje; sino que son habilidades para toda la vida y esta preparación les permitirán tener mayor confianza en sí mismos” indicó, la especialista.

Los pro del rápido aprendizaje y la propuesta en colegios peruanos

Si bien algunos padres optan por nivelar con este tipo de método complementario a sus hijos, también hay quienes apuestan por acelerarlos; es decir que sus hijos sepan más que los niños de su grado. Por ejemplo, enseñarles a multiplicar o dividir cuando en su grado aún se encuentran en sumas y restas.

Esta metodología japonesa es conocida por estimular al estudiante a estar adelanto a su nivel escolar. ¿Esto es favorable? Cristiana Toyofuku sostiene que, “sí, porque les permite a los estudiantes descubrir todo su potencial con autonomía; solo leyendo y analizando ejemplos, es capaz de desarrollar contenidos más allá de su grado escolar sin necesidad de un profesor que le va enseñando el camino”.

Ante las habilidades que desarrolla Kumon en los estudiantes surge la interrogante, ¿este método se podría replicar en los colegios de nuestro país?

Para la orientadora, el método sí se podría replicar en los colegios. “Se podría adaptar en las instituciones que respeten el ritmo de los estudiantes y estén enfocados más en el aprendizaje del alumno que en el cumplimiento de la curricula escolar” agregó.

Es por ello que, entre los años 2001 y 2003 tuvieron un acercamiento con el viceministro de Educación, que desempeñaba en ese momento en el cargo, para explicar sobre las bases del método y la importancia. “Se había propuesto empezar a trabajar con alumnos pre escolares; sin embargo, no se concretó ya que, si lo vemos como un medio para complementar la curricula escolar, no logra adaptarse” añadió.

Aunque el método no se pueda llevar a las aulas, Toyofuku considera que Kumon es un buen aliado en el hogar. “Si el padre de familia desea inculcar valores como, por ejemplo: la responsabilidad, perseverancia, resiliencia; práctica diaria y el avance más allá del grado escolar… podría apoyarlos en esa formación, siendo esto beneficioso para los padres”.

Los contras: la importancia de respetar etapas

Si bien el método puede potenciar el aprendizaje en algunas materias, se tienen -también- opiniones que confrontan el adelanto académico.

Marilú Martens, directora Care Perú y exministra de Educación, comentó de la importancia de respetar las edades de aprendizaje de los estudiantes. “En Perú la educación básica es de 11 años y hay una edad requerida para iniciarla. El equilibrio entre la madurez emocional, social, física y biológica de cada estudiante es indispensable para su bienestar integral y por lo tanto el adecuado desempeño académico” resaltó.

Por otro lado, para la mejora académica de un estudiante se necesita una mezcla de factores que se desarrollan desde casa como: “asegurar la alimentación saludable y nutritiva; tener un descanso apropiado, dormir un promedio de 8 horas diarias. También, es importante establecer un ambiente físico ordenado; un horario y rutina de estudio regular y consistente en casa, esto ayudará a los niños niñas a desarrollar hábitos de estudio y a mantenerse organizados” indicó Martens.

Aseguró que es fundamental fomentar una actitud positiva hacia el aprendizaje, reconociendo los logros y brindando apoyo emocional cuando sea necesario. Así como, establecer metas realistas, alcanzables, y celebrar los progresos, por más pequeños que sean.

Destacó la importancia de la comunicación “es esencial mantener una comunicación abierta y constante con sus hijos para estar al tanto de sus preocupaciones, inquietudes, amistades y también con la escuela, sus profesores y estar al tanto del rendimiento académico y así poder brindarles de manera pertinente el apoyo necesario”.

