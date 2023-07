Se trata del proyecto de ley 1587 que autoriza el nombramiento automático de docentes de Educación Básica Regular que, como único requisito, es que tengan tres años o más en situación de contratado . Ante esta situación, el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de La Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) anunciaron que observarán la norma.

En tanto, especialistas en el tema, coincidieron que este tipo de propuestas son de carácter “populista ” por lo que provocaría impacto en los siguientes puntos:

AFECTA DESARROLLO PROFESIONAL DE DOCENTES

La exministra de Educación Marilú Martens explicó que se debe apostar por medidas ambiciosas y medibles en el sistema educativo por lo que es importante la evaluación de los docentes para el reconocimiento de su buen desempeño por mérito.

Explicó que el nombramiento automático de docentes perjudicaría la igualdad de oportunidades pues no habría una justa competencia entre los profesores que vienen capacitándose y el otro grupo que no está llevando nuevos cursos para su mejoramiento profesional.

“No podemos estar bajando la valla en todo porque lo que necesitamos es mejorar. De esa manera vamos a poder cerrar esas brechas [...] Lo que hay que hacer es identificar oportunidades de mejora al mismo proceso [de evaluación] para que los docentes puedan ingresar”, dijo a Gestión.

Martens afirmó que existen “limitaciones” en el sistema educativo, pero que no son motivos para que el Legislativo intente la eliminación de la meritocracia. En ese sentido, dijo que serían afectados más de 200,000 profesores que pertenecen a la carrera pública magisterial y que se esfuerzan por mejorar sus propias prácticas .

En sintonía, el exministro de Educación Daniel Alfaro dijo a Gestión que dar el visto bueno a este proyecto de ley se creará una división o un clima “de malestar” entre los docentes que apoyan esta iniciativa con los que respetan la meritocracia. También sostuvo que toda evaluación debe pasar por una mejora, pero que también ahora es necesario reforzar las capacidades de los maestros porque eso repercute en el aula.

Unos 275,000 docentes participaron de la última fecha del examen del 2022 para ingresar a la Carrera Pública Magisterial.

“Recuerden que todos estos docentes contratados que pasarían a ser nombrados ya dictan clase por lo que el tenor sería en beneficio de los estudiantes. La idea no es bajar la valla para que más pasen sino más bien subir las competencias para sumar la valla actual o más alta . Eso es el espíritu de la meritocracia y la mejora continua”, citó.

NO SE RECONOCE RECTORÍA DEL MINEDU

Los exministros de Educación Marilú Martens y Daniel Alfaro sostuvieron que se está olvidando el papel que ejerce el Ministerio de Educación (Minedu) en lo que es la política educativa. “El Congreso se está olvidando que quien tiene la rectoría política educativa en el país es el Minedu y que el Estado además tiene la obligación de garantizar en la política la meritocracia para el ingreso y permanencia de docentes a nuestro sistema educativo”, señaló la extitular del Minedu.

Para el también Fundador de Pirka Consultoría, Daniel Alfaro, esta clase de iniciativas legislativas genera un impacto en la credibilidad del Estado por lo que consideró que el proyecto de ley debería tener una mayor reflexión por parte de los congresistas y no aprobarse por insistencia.

“Donde el Estado quiera crear incentivos para que maestros u otros profesionales puedan mejorar sus competencias y a partir de esa mejora tener reconocimiento, como por ejemplo la estabilidad laboral, debe ser creíble porque más van a creer que haciendo un cabildeo en el Congreso van a poder saltar estas vallas sin esforzarse y la credibilidad del Estado queda mellada”.

En tanto, el educador León Trahtemberg calificó de “atropello” lo que viene realizando el Congreso en las funciones rectoras del sector Educación. Sin embargo, señaló no estar de acuerdo con el tipo de evaluación que realiza el Minedu a los docentes por lo que cuestionó el “concepto de meritocracia”. En esa línea, consideró que se reformule el sistema de evaluación de profesores.

“El Congreso ha tomado un concepto válido, -que no pueden haber contratados eternos-, para darle una salida clientelista que atropella las prerrogativas rectoras del Minedu, lo cual es inaceptable. Lo que podrían haber hecho es apremiar al Minedu para que haga el proceso de evaluación renovado que responda a una evaluación sensata de quienes hayan sido contratados por más de tres años”, remarcó.

“Creo que cada colegio, entre el director, coordinador de área y dos padres de familia deberían evaluar al contratado observándolo a lo largo del año, y si es apto, recontratarlo hasta dos veces más en el mismo colegio. Y si es satisfactorio, al cabo de los 3 años avisar a la UGEL para que lo nombre en ese colegio. Esas pruebas escritas masivas que toma el Minedu y las ‘clases modelo’ arbitrarias en las que se escogen alumnos para que en un solo evento el candidato sea evaluado con una compleja rúbrica, no le veo mucho sentido”, sentenció.

ATACA CALIDAD EDUCATIVA DEL ESTUDIANTE

El exministro de Educación Daniel Alfaro recordó que es necesario incluir mejoras las competencias de los docentes. Recordó que en los concursos públicos para nombramiento docente aún se reporta una cifra de maestros que no aprobaron la prueba.

“Esta propuesta [de nombramiento automático] está en contra de la meritocracia que en el fondo está en contra de asegurarle al alumno el mejor docente”, explicó.

PROPUESTA POPULISTA

Los exministros Martens y Alfaro calificaron el proyecto de ley como una medida “populista”. Ambos extitulares del Minedu criticaron que no exista sustento técnico, que no haya pasado por la comisión de Educación, y que sumado a esto que no se haya tomado en consideración que el sector Educación ni la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) le dieron una opinión favorable.

“Hay una serie de atropellos que ha tenido esta propuesta de ley que son evidentes. Si esta ley se aprueba por insistencia, definitivamente, desbarata la carrera pública magisterial. Retrocederíamos muchos años porque antes era el tiempo el que determinaba el estar en la carrera pública”, remarcó la educadora.

Por su parte, el también Fundador de Pirka Consultoría sostuvo que la sustentación del proyecto de ley 1587 es débil y que su existencia se configura como un acto más relacionado con fines políticos. “Genera un impacto fiscal en el futuro [...] Algunos congresistas están poniendo sus intereses políticos sobre el bienestar ciudadano porque los informes del Minedu y Servir señalan que no hay un beneficio tangible en el estudiante”, mencionó.

“Esta situación está yendo en contra del balance que es una característica de la democracia. Este tipo de proyectos va justamente en contra de la esencia de nuestro Gobierno que es democrático o supuestamente es democrático. Sí, creo que se está abusando de la figura de la aprobación por insistencia, y creo que está haciendo peligrar el equilibrio de poderes y generando un trabajo innecesario porque no se debería seguir perdiendo tiempo en diferencias y más bien deben buscar coincidencias”, añadió.