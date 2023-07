En esa línea, los exministros Marilú Martens y Daniel Alfaro, y el educador León Trahtemberg también brindaron su opinión respecto a esta norma.

Baja la valla

La exministra de Educación Marilú Martens señaló que se está bajando la valla cuando se exonera la presentación de un trabajo de investigación. Con esta norma los estudiantes solo deberán aprobar con sus estudios de pregrado, incluyendo un curso de trabajo de investigación en el último semestre.

“Cuál es el sentido de la formación de los profesionales sobre quienes estará el desarrollo de nuestro país. Bajando vallas no solo no vamos a avanzar sino que vamos a retroceder. No hay un interés por la mejora de la calidad educativa. Las universidades deben investigar y eso debemos impulsar, promover y no debilitar”, remarcó a Gestión.

La educadora sostuvo que esta ley de bachillerato automático para universitarios es “un atropello más a la educación peruana” y se suma a lo ocurrido con la Ley Universitaria, que terminó con el nuevo Consejo de Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) donde participan rectores de universidades, que ahora son los encargados del proceso de evaluación de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC).

Estudiantes no generan opinión crítica

El exministro Daniel Alfaro recordó que el bachillerato automático fue dispuesto debido a la emergencia sanitaria producida a causa del coronavirus, pero que en la actualidad no se justifica debido a que las restricciones ya se levantaron en el país por la baja cifra de casos.

En esa línea, mencionó que esta norma afecta en la calidad educativa del estudiante porque no se le da la oportunidad de culminar un proceso de estudios adoptando un juicio respecto a un tema materia. “No permite que termine un proceso educativo formulando una opinión crítica sustentada sobre la materia que mejor guste, es decir, sobre los temas que quisiera explorar más”, agregó el también Fundador de Pirka Consultoría.

No aporta al avance en la investigación en el Perú

El bachillerato automático también tiene un impacto en el rankings de investigación a nivel país, dijo el extitular del Minedu Daniel Alfaro. “Gracias a la reforma universitaria, las casas de estudios superior han logrado publicar las publicaciones indexadas, es decir, publicaciones realizadas por pares para tener una mejor posición como país en la promoción de la investigación”.

“El lograr que los alumnos tengan experiencia con este trabajo para poder sacar el grado de bachiller también les permite saber si es que su futuro estaría mas ligado hacia temas de investigación o estarían más interesados a temas más de formación profesional”, añadió.

El Fundador de Pirka Consultoría dijo que, si la intención de la ley es favorecer la inserción laboral o reducir los pagos en el caso de obtención de este grado en el caso de las universidades privadas, se pudieron tomar otras medidas.

“Eso se puede tratar de manera más directa en que los empleadores con constancias de egreso -que señala que culminaron los 10 ciclos- entonces puedan tomarlo en cuenta para que los egresados puedan iniciar su proceso de contratación. También se debería invertir desde el sector público para asegurar esto en entidades públicas. Por ello, el bachillerato automático no sería la mejor solución para esas problemáticas”, acotó.

Ley elimina la presentación de un trabajo de investigación por lo que los estudios de pregrado incluyen un curso de trabajo de investigación que se sigue en el último semestre de estudios de cada carrera. | Foto: Andina

Investigar debe ser parte del aprendizaje en la universidad

Una opinión contraria la tiene el educador León Trahtemberg, quien se expresó su posición a favor de la ley de bachillerato automático. “No tiene sentido que un estudiante no pueda investigar en los diez ciclos que dura una carrera universitaria, y que tenga que hacerlo recién después de diez semestres”, señaló a Gestión.

“Si quieren que el estudiante investigue, tienen un montón de tiempo y oportunidades durante la carrera. Pero el que aprueba 10 semestres debe tener derecho a algún título o certificación académica”, agregó.

Para el educador dentro de un tiempo desaparecerán las trayectorias universitarias actuales existentes en el Perú. “La educación superior de diez semestres será crecientemente desplazada por las carreras y microcarreras de diversa extensión, y certificaciones de empresas formadoras a título propio como Google, Microsoft, Apple, Amazon, entre otras”, mencionó.

No obstante, Trahtemberg Siederer criticó que el Congreso publicó la norma de bachillerato automático pese a que ha sido observada por el Ejecutivo y no se haya tomado atención a otros puntos de vista. “La forma de promulgarla sin acuerdo con los otros actores del sistema es lo que resulta cuestionable”, mencionó.