El Servicio de Parques de Lima (Serpar) informó que subastará 131 lotes urbanos ubicados en 10 distritos de Lima Metropolitana, lo que representa una oportunidad tanto para residentes de la capital como para ciudadanos de las diversas regiones del Perú.

Esta primera convocatoria destaca por su amplia distribución estratégica. En Lima Norte, se concentra el mayor número de lotes con un alto potencial de inversión, distribuidos en Carabayllo (70), San Martín de Porres (9), Puente Piedra (3) y Los Olivos (3).

Asimismo, la oferta se extiende a otras zonas clave de la capital, incluyendo predios en Pachacámac (20), Lurigancho-Chosica (18), Miraflores (3), Santiago de Surco (2), La Molina (2) y Ate (1).

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La oferta destaca por su versatilidad, con lotes que oscilan entre los 90.00 m² y los 1,383.20 m2. Los precios base se sitúan desde los S/ 49,850 hasta los S/ 4,170,300.

Al estar ubicados en zonas urbanas consolidadas, los terrenos cuentan con acceso a servicios básicos completos; además, la seguridad de la inversión está respaldada por un saneamiento físico-legal absoluto, ya que cada lote cuenta con su respectiva partida registral.

Es importante precisar que estos terrenos provienen de los aportes de ley por habilitación urbana; por lo tanto, no son áreas destinadas a parques ni zonas verdes, sino que cuentan con parámetros urbanísticos para el desarrollo de viviendas o comercios.

Asimismo, los fondos recaudados en esta subasta se destinan íntegramente al mantenimiento y mejora de los grandes parques y clubes metropolitanos de la ciudad.

El acto público se llevará a cabo el jueves 14 de mayo a las 09:00 a. m. en el Circuito Mágico del Agua, con la participación de un notario para garantizar la transparencia del proceso.

¿Cómo participar?

Tanto ciudadanos como empresas están invitados a participar en este acto público. El requisito principal es la adquisición de las bases (S/ 50), disponibles hasta el 13 de mayo, a las 4:00 pm.

Para mayor comodidad, la entidad ha habilitado canales digitales en su sitio web, además de módulos de venta presencial en el Parque de la Muralla de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. y en el Circuito Mágico del Agua de lunes a domingo de 3:00 p. m. a 9:00 p. m.

Para formalizar su participación, los postores deben efectuar un depósito de garantía equivalente al 5 % del precio base del lote elegido. Dicho abono podrá realizarse mediante transferencia bancaria o cheque de gerencia no negociable.

Complementariamente, se deberá adjuntar la carta de presentación y las declaraciones juradas debidamente completadas, documentos que podrán ser remitidos tanto de forma presencial como virtual, según lo estipulado en el cronograma.

Los interesados pueden consultar las bases y detalles técnicos en la página web de Serpar.