Calor. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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En la costa y sierra del país continuará el incremento de la temperatura diurna, de moderada a extrema intensidad, hasta el lunes 20 de julio, estimándose temperaturas de 30 °C y 36°C en la costa norte, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Asimismo, se esperan temperaturas diurnas entre 18 °C y 29 °C en la sierra norte, entre 17 °C y 26 °C en la sierra central, y registros de 14 °C y 26°C en la sierra sur.

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Además, se estima escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). De Igual modo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante las horas de la tarde.

Los departamentos de posible afectación son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Puno, Tacna y Tumbes. Se incluye al Callao.

A la vez, sugiere beber abundante líquido y evitar la exposición directa a los rayos solares durante las horas de mayor intensidad.

Otras recomendaciones es mantener una adecuada ventilación en la vivienda y en el centro de labores, así como utilizar ropa de colores claros.

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