En la costa y sierra del país continuará el incremento de la temperatura diurna, de moderada a extrema intensidad, hasta el lunes 20 de julio, estimándose temperaturas de 30 °C y 36°C en la costa norte, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Para el sábado 18 de julio también se prevén temperaturas máximas entre 24 °C y 26 °C en la costa central, y valores entre 23 °C y 31 °C en la costa sur.

Asimismo, se esperan temperaturas diurnas entre 18 °C y 29 °C en la sierra norte, entre 17 °C y 26 °C en la sierra central, y registros de 14 °C y 26°C en la sierra sur.

Además, se estima escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). De Igual modo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante las horas de la tarde.

Los departamentos de posible afectación son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Puno, Tacna y Tumbes. Se incluye al Callao.

🌡️📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 18 al 20 de julio, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país.



✅Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento.



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Ante este aviso, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población aplicarse bloqueador o protector solar si estará expuesta a la radiación solar, así como usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta.

A la vez, sugiere beber abundante líquido y evitar la exposición directa a los rayos solares durante las horas de mayor intensidad.

Otras recomendaciones es mantener una adecuada ventilación en la vivienda y en el centro de labores, así como utilizar ropa de colores claros.