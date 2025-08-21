Este jueves 21 de agosto, una convocatoria a paro por parte de algunos gremios de transporte encendió la alerta entre los usuarios de Lima y Callao. Desde temprano, conductores y pasajeros se preguntaban si las vías principales y el servicio de transporte público se verían interrumpidos.

Pese a la advertencia, el tránsito y el servicio de transporte público se desarrollan con normalidad desde primeras horas de la mañana.

En distintos puntos de la capital, como la Vía Expresa de Paseo de la República, la Panamericana Norte y la avenida Javier Prado, se reporta circulación habitual de buses, taxis y vehículos particulares.

Las estaciones del Metro de Lima también funcionan sin alteraciones.

Desde el centro de gestión y control del transporte urbano, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, indicó que la demanda del servicio alcanzó el 90 %, lo que representa un flujo habitual para un día laboral en la capital. Sandoval enfatizó que “el paro de hoy simplemente no existe” y exhortó a continuar con la construcción del país evitando paralizaciones que generan pérdidas económicas.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) había asegurado días atrás que no existían condiciones para una paralización masiva, ya que las empresas formales no respaldaban la medida. El ministro César Sandoval descartó afectaciones e instaló una mesa de trabajo permanente con los gremios que expresaron reclamos.

Hasta el momento, no se han registrado bloqueos ni disturbios. Los pocos transportistas que respaldaron la convocatoria circulan de manera aislada, sin impacto real en el servicio