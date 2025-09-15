La Universidad Nacional Mayor de San Marcos anunció que las nuevas fechas para el Examen de Admisión 2026-I, el cual fue suspendido el 11 de septiembre tras registrarse una protesta estudiantil.

El centro de estudios universitario, a través de un comunicado, informó que las nuevas fechas para el examen serán 4, 5, 11 y 12 de octubre.

El sábado 4 de octubre el examen será realizado por los postulantes de las áreas de Ciencias Económicas y de la Gestión, así como Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales. En tanto, el domingo 5 será para los de las áreas de Ciencias Básicas e Ingeniería.

El sábado 11 de octubre corresponde al examen para Ciencias de la Salud, a excepción de Medicina Humana, área la cual sus postulantes realizarán la prueba de admisión el domingo 12.

Según precisó la UNMSM, todos los postulantes inscritos deberán acudir a la ciudad universitaria en los horarios previamente establecidos para realizar el examen de admisión.

El 11 de septiembre la universidad comunicó la suspensión del examen con el objetivo de resguardar la seguridad de la comunidad universitaria y las instalaciones, debido a que algunos estudiantes tomaron el control de la puerta principal ese día.