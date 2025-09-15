San Marcos anunció nuevas fechas del Examen de Admisión 2026-I. (Fuente: Gobierno del Perú)
San Marcos anunció nuevas fechas del Examen de Admisión 2026-I. (Fuente: Gobierno del Perú)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La anunció que las nuevas fechas para el Examen de Admisión 2026-I, el cual fue suspendido el 11 de septiembre tras registrarse una .

El , a través de un comunicado, informó que las nuevas fechas para el examen serán 4, 5, 11 y 12 de octubre.

El sábado 4 de octubre el examen será realizado por los de las áreas de Ciencias Económicas y de la Gestión, así como Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales. En tanto, el domingo 5 será para los de las áreas de Ciencias Básicas e Ingeniería.

LEA TAMBIÉN: Examen de admisión San Marcos 2026-I: ¿Qué no llevar y cómo vestir?

El sábado 11 de octubre al examen para Ciencias de la Salud, a excepción de Medicina Humana, área la cual sus postulantes realizarán la prueba de admisión el domingo 12.

Según precisó , todos inscritos deberán acudir a la ciudad universitaria en los horarios previamente establecidos para realizar el .

LEA TAMBIÉN: Estas son las universidades cuyos egresados prefieren contratar: las habilidades requeridas

El 11 de septiembre la universidad comunicó con el objetivo de resguardar la seguridad de la comunidad universitaria y las instalaciones, debido a que algunos estudiantes l de la puerta principal ese día.

La UNMSM precisó que todos los postulantes inscritos deberán acudir a la ciudad universitaria en los horarios previamente establecidos para realizar el examen de admisión. (Fuente: El Peruano)
La UNMSM precisó que todos los postulantes inscritos deberán acudir a la ciudad universitaria en los horarios previamente establecidos para realizar el examen de admisión. (Fuente: El Peruano)

TE PUEDE INTERESAR

Prohibir las redes sociales a los menores, un rompecabezas difícil de resolver
Examen de admisión San Marcos 2026-I: ¿Qué no llevar y cómo vestir?
Feria Education USA: todo sobre estudios de pregrado, postgrado y cursos en Estados Unidos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.