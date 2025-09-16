Reportan caos vehicular en av Grau por cierre total entre Aviación y jirón Junín

Desde la mañana del lunes 15 de setiembre, la avenida Miguel Grau, en el Cercado de Lima, vive una de sus jornadas más críticas de tráfico. El cierre total de la vía entre la avenida Aviación y el jirón Junín, para la construcción de la nueva Vía Expresa Grau, ha provocado fuertes congestiones vehiculares en hora punta —desde las 6:30 a. m.— y malestar entre conductores y peatones.

En un recorrido realizado esta mañana se pudo comprobar que buses, taxis, mototaxis y autos particulares permanecen detenidos largos minutos en Barrios Altos y alrededores, generando escenas de caos.

Padres de familia y escolares han optado por caminar hasta estaciones del Metro de Lima o paraderos alternos, mientras cobradores de buses se ven obligados a dirigir el tránsito ante la poca presencia de personal policial o inspectores municipales en varios puntos críticos.

Plan de desvío vehicular

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) recordó que los servicios de transporte público tienen desvíos temporales mientras duren los trabajos.

Las unidades que van de Ate hacia el centro de Lima circulan por avenidas Nicolás Ayllón, México, Parinacochas, García Naranjo, jirón Huánuco y retoman Grau; otras rutas se desvían hacia Paseo de la República.

En sentido contrario, los vehículos van por jirón Lucanas y avenidas Bausate y Mesa, Parinacochas, México y Nicolás Ayllón.

Para los transportes de San Juan de Lurigancho hacia La Victoria, el desvío va por la avenida Sebastián Lorente, jirones Junín y Lucanas, y avenidas Miguel Grau y Aviación para retomar su recorrido.

Desde Riva Agüero, los vehículos van por los jirones Junín y Lucanas en dirección al Callao, mientras que en el sentido inverso circulan por la av. Miguel Grau, jirones Santa Rosa y Junín, y av. Riva Agüero hacia El Agustino.

¿Cuánto durará la obra?

La Municipalidad de Lima informó que las obras consisten en la pavimentación de nuevas pistas de concreto en vías principales y auxiliares como parte de la futura Vía Expresa Grau, que incluirá carriles rápidos y un corredor exclusivo para el Metropolitano.

Los trabajos se ejecutarán las 24 horas del día y tienen una duración prevista de 90 días, es decir, hasta mediados de diciembre.

La ATU recomendó a los usuarios mantenerse informados sobre cambios de rutas en redes sociales y planificar sus viajes con anticipación.

Asimismo, vecinos y transportistas han pedido reforzar la presencia de policías de tránsito y señalización para reducir el caos vehicular mientras dure la obra.