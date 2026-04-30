El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) atenderá este sábado 2 de mayo de 2026 en 150 sedes ubicadas en Lima, La Libertad, Piura y otras regiones del Perú. La jornada permitirá a los ciudadanos recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI) y realizar diversos trámites relacionados al documento, en un horario de 08.15 a.m. a 12.45 p.m.

Cabe resaltar que, el DNI es indispensable para acceder a servicios de salud y educación, realizar trámites bancarios, participar de procesos electorales y llevar a cabo diversas gestiones. A continuación, revisa las sedes y horarios de atención para este 2 de mayo.

Sedes y horarios de atención este sábado 2 de mayo

Reniec atenderá en 150 sedes de 08.15 a.m. a 12.45 p.m.; mientras que en los centros MAC atenderá desde las 08.30 a.m. a 13.00 p.m. Algunas de estas sedes son las siguientes:

Lima : agencia Cañete, agencia Huacho, agencia Huaral, agencia Chancay, agencia Matucana, Oficina Registral Áncash, Oficina Registral Barranca, Oficina Registral Lima, Mejor Atención al Ciudadano (MAC) Callao, MAC Lima Este, MAC Lima Norte, MAC Lima Sur, entre otros.

: agencia Cañete, agencia Huacho, agencia Huaral, agencia Chancay, agencia Matucana, Oficina Registral Áncash, Oficina Registral Barranca, Oficina Registral Lima, Mejor Atención al Ciudadano (MAC) Callao, MAC Lima Este, MAC Lima Norte, MAC Lima Sur, entre otros. Áncash : Oficina Registral Santa, MAC Áncash, agencia Nuevo Chimbote, agencia Huaraz, Punto de Atención Permanente (PAP) Casma, PAP Carhuaz, PAP Yungay, PAP Bolognesi, PAP San Marcos y más.

: Oficina Registral Santa, MAC Áncash, agencia Nuevo Chimbote, agencia Huaraz, Punto de Atención Permanente (PAP) Casma, PAP Carhuaz, PAP Yungay, PAP Bolognesi, PAP San Marcos y más. La Libertad : Oficina Registral El Porvenir, agencia Sanchez Carrión, PAP Pataz, PAP Viru, Oficina Registrales Auxiliares (ORA) Chepén y más.

: Oficina Registral El Porvenir, agencia Sanchez Carrión, PAP Pataz, PAP Viru, Oficina Registrales Auxiliares (ORA) Chepén y más. Cusco: Oficina Registral Cusco, MAC Cusco, PAP Chanchis, PAP Calca, PAP Urubamba, PAP Paucartambo, entre otros.

Conoce todos los lugares de atención en este ENLACE.

LEA TAMBIÉN: Contraloría interviene oficinas de Reniec por demora en la entrega de DNI

Reniec alerta más de 520.000 DNI de adultos pendientes de recojo en Perú

La entidad informó que, con corte al miércoles 22 de abril de 2026, un total de 521.670 DNI de adultos todavía no han sido recogidos a nivel nacional. En ese sentido, instó a los ciudadanos a acudir a las agencias donde realizaron el trámite o que seleccionaron vía web para recoger su documento. Además, precisó que Lima es la región con más cantidad de DNI pendientes de recojo, con 151.195.

Asimismo, indicó que los ciudadanos pueden verificar los horarios de atención de las agencias habilitadas para la entrega de DNI, ya sea en un turno regular de lunes a viernes o los fines de semana.

Reniec realizará la entrega de DNI y brindará trámites relacionados al documento en sedes ubicadas en diferentes regiones del Perú. (Fuente: El Peruano)

DNI listo para recojo y

trámites de Reniec

Los ciudadanos pueden revisar si su documento se encuentra listo para recojo antes de acudir a una agencia. Para ello, deben ingresar a este ENLACE, consultar con su número de DNI o de solicitud y comprobar si el estado del trámite figura al 100 %. Si aparece ese porcentaje, deben acudir a la sede de Reniec seleccionada para recoger su documento.

Reniec recuerda que los ciudadanos pueden realizar diversos trámites de manera virtual, como el duplicado y renovación de DNI, entre otros. Conoce todos en este ENLACE. Además, la entidad informó que el pago se puede realizar a través de Yape o agentes BCP. Para ello, se debe generar un ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, ingresar el código en la opción “Yapear servicios” del aplicativo y completar el pago. También es posible pagar en el Banco de la Nación o mediante la plataforma Págalo.pe.