El Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) anunció dos subastas públicas presenciales que pondrán en oferta un total de 58 bienes incautados: 21 vehículos y 37 inmuebles. Las jornadas se desarrollarán el lunes 22 y martes 23 de diciembre, en el auditorio del Ministerio de Justicia.

Los bienes a subastar incluyen camionetas, camiones, tráileres, automóviles y motocicletas, así como casas, departamentos, terrenos y stands ubicados en diez regiones del país: Áncash, Tumbes, Piura, La Libertad, Loreto, Tacna, Cusco, Amazonas, Cajamarca y Lima.

LEA TAMBIÉN:

Según el Pronabi, estas actividades buscan dar un uso transparente y eficiente a los bienes incautados, permitiendo que ciudadanos y empresas accedan a propiedades y unidades vehiculares a precios competitivos y bajo un procedimiento supervisado.

Las subastas se realizarán a viva voz, y para participar es obligatorio cumplir con los requisitos establecidos en las bases administrativas y presentar la documentación correspondiente entre el 10 y 12 de diciembre.

Para la Subasta Pública de Vehículos N.° 005-2025-JUS/PRONABI, los postores deberán:

Descargar y revisar las bases administrativas.

Cumplir los requisitos de los numerales 14 y 15.

Registrarse entre el 10 y 12 de diciembre.

Presentar la documentación en sobre cerrado en la mesa de partes del PRONABI.

El mismo procedimiento aplica para la Subasta Pública de Inmuebles N.° 006-2025-JUS/Pronabi, con registro también del 10 al 12 de diciembre.

LEA TAMBIÉN: Minjusdh entrega 590 bienes incautados a gobiernos regionales y locales

Exhibición de bienes y consultas

La exhibición de vehículos e inmuebles estará disponible del 24 de noviembre al 11 de diciembre, con la posibilidad de programar visitas o inspecciones previas.

El catálogo completo de bienes, bases y requisitos puede consultarse en la plataforma oficial del Gobierno: gob.pe/c/128562.

Para mayor información, el PRONABI habilitó canales de atención exclusivos:

WhatsApp Inmuebles: 937 644 289 (solo mensajes)

937 644 289 (solo mensajes) WhatsApp Vehículos: 957 480 187 (solo mensajes)

957 480 187 (solo mensajes) Correo electrónico: pronabi.subasta@minjus.gob.pe

Las autoridades invitaron a los ciudadanos interesados a revisar con anticipación los detalles de cada lote y participar de un proceso que, afirman, se desarrolla con total transparencia y en estricto cumplimiento de la ley.