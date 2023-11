Ayer Panorama reveló que la presidenta Dina Boluarte denunció al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y exigió que se le pague la suma de S/428,905 por conceptos laborales cuando fue parte de esta institución.

Como se recuerda, la mandataria ingresó a trabajar a esta entidad en el 2007 y, en el 2015, fue promovida como jefa encargada de la Oficina Registral Surco- Higuereta; sin embargo, en mayo del 2021 solicitó su licencia sin goce de haberes para participar en las elecciones generales como candidata a la vicepresidencia de la República.

“Lo que llama mucho la atención es que la jefa de Estado esté demandando a su excentro de labores solicitando que se le reconozca el pago de aguinaldos, vacaciones, taxis, uniformes, hasta canastas navideñas, el cual al hacer la suma de todo esto llega a costear casi medio millón de soles”, indicó el reportaje.

Al respecto, la legisladora de Avanza País, Norma Yarrow, calificó de barbaridad que Boluarte solicite casi medio millón de soles a Reniec, teniendo en cuenta nos encontramos en una recesión económica.

“Bueno, la verdad que esas son cosas que sacan de estructura a una persona que es la máxima autoridad del Estado. Debería darle vergüenza ser una persona con tan pocos escrúpulos, sabiendo que estamos viviendo una recesión”, cuestionó.

La congresista dijo esperar que el premier Alberto Otárola “ilumine un poquito” a la jefa de Estado y retroceda en su demanda.

“Es una barbaridad eso”, enfatizó tras precisar que Boluarte “postuló con trampita” al Reniec.

Norma Yarrow pidió a la presidenta Dina Boluarte dar la cara ante las denuncias que involucran a su hermano, Nicanor Boluarte | Foto: EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Pasamos de ‘Sarratea’ al ‘hermanísimo’

En otro momento, la congresista se pronunció por las denuncias que vienen apareciendo contra el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, y sus presuntas influencias en algunas instituciones del Estado, pese a que no es un funcionario público.

“Yo no sé si hemos pasado de ‘Sarratea’ al ‘hermanísimo’. A mi me parece una barbaridad. Uno puede tener parientes cuando eres autoridad, pero tienen que estar bien lejos de ti, no tienen que estar inmiscuidos”, aseveró tras precisar que la comisión de Fiscalización debe de citar de grado y fuerza al hermano de la presidenta.

La congresista también calificó de grave que el alcalde del distrito cajamarquino de Nanchoc, Nixon Hoyos Gallardo, se haya beneficiado con un partida presupuestal de S/20 millones tras una reunión que sostuvo con Nicanor Boluarte.

En ese sentido, pidió a la presidenta dar la cara ante todas estas denuncias que involucran a su hermano.

“Lo de Nicanor (Boluarte) es bastante grave y Dina Boluarte, así como viaja y tiene la rapidez para pedir permiso, debería salir al frente a aclarar estas cosas. Quien nada debe, nada teme”, enfatizó tras calificar al hermano de la jefa de Estado como un asesor en las sombras.

