El gabinete ministerial encabezado por Eduardo Arana acudirá este jueves 12 de junio al Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. La interrogante detrás de la noticia política del día es la siguiente: ¿qué pasa si se entrega o no, dicho respaldo? Sepa los detalles.

Según el mecanismo constitucional, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana y las cabezas de cada una de las carteras, sustentará ante el Pleno sus planes y medidas de acción —en un escenario cargado por la alta desaprobación presidencial y temor por la ola de crimen organizado, que valieron la remoción de varios ministros y la renuncia del expremier Gustavo Adrianzén—.

¿Y si el Congreso niega la confianza al gabinete Arana?

El constitucionalista Erick Urbina comenta a Gestión que, de entregarse el voto de confianza , el premier Eduardo Arana y la plancha de ministros continuarán sus funciones. Sin embargo, si se rechaza, el titular de la PCM debe presentar su renuncia inmediata.

“La presidenta (Dina Boluarte) tiene 72 horas para aceptar la renuncia y nombrar a un nuevo premier, que volverá al parlamento en otro plazo de 30 días”, añadió.

Si se niega la confianza al premier Arana, ¿pueden haber enroques dentro de la misma plana ministerial? Urbina explica que los causantes de la negatoria de confianza no pueden ocupar un cargo dentro del nuevo Consejo de Ministros.

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, anteriormente ocupó el Ministerio de Justicia. Foto: Andina / Prensa Presidencia

Por ejemplo, Raúl Pérez-Reyes podría ser propuesto como nuevo presidente del Consejo de Ministros pero Eduardo Arana ya no podría ocupar ninguna cartera. “Si le negaran la confianza a Arana no iría a otro ministerio, los otros pueden moverse entre carteras o liderar el gabinete”, soslayó.

Respaldo al premier Arana pero no a ciertos ministros, ¿qué sucede en ese caso?

Urbina acota que el voto de confianza se entrega a todo el gabinete, no puede haber un criterio selectivo para excluir a determinados ministros.

“Si el parlamento le da la confianza al premier y hay un grupo (de ministros) que ‘no deben seguir’, el Congreso puede ir por la censura”, refirió el letrado.

Voto de confianza: ¿cuántos votos se requieren del Congreso?

La cuestión de confianza se debate en el Pleno del Congreso y para aprobarse se necesita una mayoría simple: al menos 66 votos de los 130 congresistas.

Un sector del Legislativo no respalda al gabinete Arana y ha adelantado que no le dará el voto de confianza. Entre estos encontramos a Podemos, Perú Libre, Juntos por el Perú, Bloque Democrático y Renovación Popular por representar “más de lo mismo” o no traer “ningún cambio real”.

En tanto, Somos Perú y Honor y Democracia adelantaron que otorgarán el respaldo a Arana y compañía. Alianza para el Progreso mantiene en condicional su postura.