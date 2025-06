La bancada de Renovación Popular no le dará el voto de confianza al gabinete ministerial encabezado por Eduardo Arana, adelantó la congresista Patricia Chirinos.

Durante una entrevista al programa Cuentas Claras de Canal N, la legisladora miembro de la mencionada bancada indicó que el gobierno de Dina Boluarte no genera confianza suficiente para darle el voto.

“Nosotros creemos que el gobierno de la señora Boluarte ya está de salida. No hay un respeto de un solo peruano a la señora. Hemos visto que incluso en medios extranjeros, en Francia, la han declarado la presidenta más odiada de todo el mundo. Entonces, no hay confianza en ella, no hay confianza en su gabinete (…) ¿Qué cambio real va a haber? Ninguno”, mencionó.

Asimismo, remarcó que en su bancada nadie votó a favor del viaje de la mandataria hacia Francia para participar en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC3).

“En Renovación Popular nadie votó por darle el permiso de viaje en esa oportunidad a la señora presidenta. La señora no está pensando en el país, está pensando frívolamente en que se va a relajar viajando, paseando por las calles de París”, recalcó.

Viaje de la presidenta fue un pretexto

En esa misma línea, Chirinos indicó que Boluarte no sabía que iba a firmar un tratado sobre biodiversidad marina sin conocimiento del Congreso, lo cual sería un pretexto para justificar su viaje a Francia.

“En el Congreso no sabíamos nada, pero hay más. Yo creo que la misma señora Boluarte no sabía que iba a firmar eso. Eso es algo que le han puesto en la agenda, un poco como pretexto para decir que viajó para firmar ese tratado”, indicó.

Al ser consultada por la preocupación de gremios empresariales sobre la posible afectación a la soberanía del mar peruano con el tratado firmado, añadió que tanto la presidenta y el Canciller deben dar explicaciones al Congreso y que su bancada votará en contra si el tratado afecta al país.

“Yo creo que definitivamente (debería dar explicaciones el Canciller en el Congreso), pero también ella misma también debería ir a explicar el tema (…) Lo único bueno de todo esto es que ese tratado va a tener que pasar por el Congreso. Ahí les aseguro que, si atenta contra la soberanía y la biodiversidad del Perú, Renovación Popular va a votar en contra”, puntualizó.