Un nuevo cuestionamiento se le atribuye al ministro del Interior, Juan José Santivañez, quien mencionó que no lograron capturar a Vladimir Cerrón por una presunta demora de la orden de allanamiento por parte del Poder Judicial.

“Lo que ocurrió es que para ingresar a la propiedad se necesitaba la autorización judicial y el requerimiento fiscal se hizo, pero la resolución judicial se demoró horas ”, dijo el ministro a la prensa.

Cabe mencionar que el último intento de atrapar al líder de Perú Libre, quien se encuentra en calidad de prófugo de la justicia, fue más de 30 días.

Javier Arévalo responde al ministro

Ante las declaraciones del ministro Santivañez, Javier Arévalo, presidente del Poder judicial, respondió “No puede la incompetencia de otro sector, atribuírsenos a nosotros. Nosotros no capturamos personas”.

Documentos reservados obtenidos por Cuarto Poder demostrarían que quien habría retrasado el allanamiento a la vivienda donde presuntamente estaba Vladimir Cerrón fue la Policía Nacional.

La orden de allanamiento judicial, fue autorizada por el juez Wilmer Camarena a las 12:51 de la mañana, del sábado 15 de junio de 2024. La medida incluía registro domiciliario, descerraje e inmovilización para la búsqueda del condenado Vladimir Roy Cerrón Rojas.

“El Poder Judicial se demoró 2 horas con 26 minutos en autorizar el allanamiento judicial de esta casa en Huancayo, donde se encontraba Cerrón, y no 5 horas, como aseguró el ministro del interior ante la prensa nacional”, indican los documentos.

Para el exministro del Interior, Eduardo Pérez Rocha, este es un caso que llama la atención y que traería nuevos cuestionamientos al actual líder del Mininter.

“Si salió a la 1 de la mañana, pero recién se intervino a las 14 horas. 13 horas de retraso. No puede ser, no puede ser”, dijo.

“Si nos ponemos a pensar, ¿Cuánto le está representando económicamente a la Policía el trabajo de ese equipo especial? (…) yo calculo que esto no está costando no menos de S/ 3 millones mensuales. ¿Y resultados? Por lo menos una foto”, agregó el ex titular del Mininter.

Logística de la PNP

Según el informe, sostiene que por un tema logístico por parte de la PNP hubo un retraso por parte de la comandancia para ir hasta el lugar y allanar dicha vivienda.

“Es lo que demanda el tema logístico. El personal policial, vehículos que deban trasladarse a ellos. En este caso también se utilizó material de drone, lo que permitió tener una mayor visualización. Ese fue el problema porque no había suficiente logística, suficiente personal”, se escucha en el informe.

