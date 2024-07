Tras el intercambio de opiniones entre el Ministerio del Interior y el Poder Judicial, en torno a cuál de las instituciones es responsable de que el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, siga prófugo de la justicia, la cartera a cargo de Juan José Santiváñez, decidió poner paños fríos.

Como se recuerda el titular del Interior, Juan José Santiváñez, prácticamente responsabilizó al Poder Judicial por la demora en la captura del también exgobernador regional de Junín. Según dijo, dicho poder del Estado demoró en emitir una orden de allanamiento a una vivienda donde habría estado Cerrón, lo que evitó su captura.

“ Lo que sostengo y lo que he referido es que la Policía estuvo en el tiempo oportuno y estuvo en el momento ideal. Lo que no tuvo en esa oportunidad fue la una decisión judicial dentro del tiempo que esperábamos, demoró horas y lamentablemente esas horas en tipo operaciones como esta son absolutamente vitales para lograr una captura ”, cuestionó.

La respuesta desde el Poder Judicial vino por parte del titular de dicho poder del Estado, Javier Arévalo Vela, quien aclaró a Santiváñez que su institución “no captura personas”, por lo que consideró que no se les puede atribuir “la incompetencia de otro sector”.

“Solo digo una cosa. No puede la incompetencia de otro sector atribuírsela a nosotros. Nosotros no capturamos personas, eso quiero que sea claro”, indicó desde Chiclayo.

En ese sentido, remarcó que el Poder Judicial no puede verse como un obstáculo para la aprehensión de cualquier prófugo de la justicia, tal como sostiene el ministro.

“No lo he escuchado al señor ministro (del Interior). No creo que esa sea una apreciación exacta. El Poder Judicial trabaja y, en todo caso, quien se encarga de las capturas es la Policía, corresponde al sector Interior, pero el Poder Judicial no es obstáculo para la captura de cualquier persona que esté requisitoriada”, apuntó.

“Habría que ver pues, si me dice que una persona estaba en un lugar y no lo pudieron capturar, solo digo eso”, respondió al ser consultado por una presunta incapacidad del Mininter en la captura de Cerrón.

¿Qué dice ahora el Ministerio del Interior?

El Mininter emitió un comunicado en el que reconoció el trabajo comprometido del Poder Judicial en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana y expresó su deseo de continuar articulando en beneficio de la sociedad.

“Desde el Ministerio del Interior reconocemos en el Poder Judicial, al igual que en sus autoridades, una institución digna y esforzada que trabaja comprometido en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana, en articulación con los ejes del sistema de seguridad”, señaló la institución en un comunicado.

El Mininter señaló que la sinergia lograda con el Poder Judicial, a través de la gestión del ministro Juan José Santiváñez, no solo pretende fortalecer a los juzgados de flagrancias, sino también apunta a continuar con un trabajo articulado en mejoría de la sociedad.

“Aclaramos que las decisiones ajenas y aisladas no pueden significar una carencia al gran reconocimiento que en el sector interior le merece al Poder Judicial”, subrayó.

En ese sentido, expresó su disposición de continuar el trabajo sostenido y coordinado con el Poder Judicial en bien de la lucha frontal contra la criminalidad en todas sus modalidades en beneficio de la ciudadanía.

