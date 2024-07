Ya han transcurrido nueve meses desde que el líder de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, pasó a la clandestinidad para evitar ser encarcelado tras ser sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión por el caso Aeródromo Wanka.

Al ser consultado por el motivo que imposibilita la captura del también exgobernador regional de Junín, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, reconoció que la tarea no es tan sencilla como parece debido a que este usaría tecnología para despistar a las autoridades sobre su ubicación.

“El señor (Vladimir Cerrón) está utilizando tecnología, está utilizando VPN para crear una ubicación falsa. Mucha gente cree que el señor está twitteando en Arequipa o en Trujillo, pero en realidad no está ahi”, indicó en diálogo con la prensa, tras precisar que Cerrón ha sido calificado como un “objetivo policial”.

El titular del Interior recordó que la PNP conformó un equipo especial encargado de su ubicación y captura, por lo que dijo esperar que en los próximos días hayan resultados.

“Nosotros estamos trabajando. Estar detrás de un objetivo, como Vladimir Cerrón, no es sencillo. No es que el señor esté en la esquina esperando que lo capturen, lógicamente está tomando sus precauciones y tratando de evitar bajo toda circunstancia su captura por parte de la Policía, pero estamos detrás de sus pasos”, acotó.

En ese sentido, remarcó que vienen utilizando todos los mecanismos tecnológicos que tienen a su disposición para ubicar a Cerrón. “Confíen en el trabajo de la Policía”, añadió.

Envía carta notarial a periodista por denuncia

El semanario “Hildebrandt en sus Trece” denunció en un informe que tanto Santiváñez como su padre, un coronel retirado de la PNP, habrían participado en un esquema de lavado de dinero, de acuerdo a las confesiones de Óscar Rodríguez Hurtado, fallecido exnarcotraficante.

El titular del Interior y su padre habrían participado en este esquema junto a un empresario llamado Carlos Kiyan Oyama. Este último habría usado empresas fantasma para lavar dinero procedente del narcotráfico.

Al respecto, Santiváñez confirmó que envió una carta notarial al periodista César Hildebrandt, director de dicho semanario, en el que le pide que se rectifique por haber publicado, según dijo, “una mentira con documentos que no son originales, sino falsos”.

“Les dijimos que recurrieran al Poder Judicial y a la Fiscalía, y estoy en todo mi derecho de no permitir que una persona cualquiera venga a mellar mi imagen y prestigio. A mí si me va a respetar, a mi padre también. Tenemos una trayectoria profesional y tengo el honor de llevar su apellido. No voy a permitir que un cualquiera, un miserable utilice un medio para difamar. Lo voy a ver en los tribunales, lo voy a demandar y llegaré hasta las ultimas consecuencias”, aseveró visiblemente ofuscado.

