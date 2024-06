El empresario Zamir Villaverde, quien se acogió a la colaboración eficaz en el marco del caso Puente Tarata III, reapareció en la escena política y respaldó las declaraciones que dio el exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, quien dio a conocer una supuesta influencia de Perú Libre (PL) sobre las decisiones cruciales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante las elecciones generales 2021.

En diálogo con RPP, el empresario aseguró que el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, habría sido el intermediario entre el exmandatario Pedro Castillo, quien afronta prisión preventiva por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022, y el titular del JNE, Jorge Salas Arenas, para favorecer a PL en los comicios del 2021.

“Lo que hoy en día ha salido, yo ya lo había dicho hace dos años atrás y no le dieron la importancia adecuada. Ahora se puede ver que, efectivamente, había dos partes que trabajaban de manera paralela. Por un lado, la parte del partido, y por otro lado Pedro Castillo, a través de Bruno Pacheco, con el apoyo del señor Vladimir Meza”, acotó.

Según dijo, habían dos facciones que buscaban captar a miembros del pleno del JNE tras la segunda vuelta electoral del 2021. Por un lado, estaba la facción de PL, que habría estado integrada por la presidenta Dina Boluarte, Marrufo y el exalcalde de Anguía, José Nenil Medina; mientras que el otro grupo, cercano a Castillo, habría sido conformado por Pacheco, Meza y el sobrino del exmandatario, Fray Vásquez.

Respecto a cómo se habría realizado el contacto entre Castillo y Salas Arenas, Villaverde aseveró que Pacheco viajó hasta Huaral para contactarlo, por encargo del exmandatario.

“En junio, cuando se veía que se estaban demorando en el proceso de conteo (de votos), creo que era entre el 9 y 11 de junio (de 2021), es que Bruno Pacheco decide irse a buscar al presidente del JNE a Huaral, por orden de Pedro Castillo, y esto con la finalidad de cerrar los dos trabajos que se hacían en paralelo: por un lado la parte orgánica y por otro la parte que venía trabajando Bruno Pacheco”, sostuvo.

Si bien respaldó y dio por cierto todo lo que había declarado Marrufo, el empresario dejó en claro que no podía confirmar que la presidenta dio órdenes para contactar a miembros del pleno del JNE.

“Eso no, porque eso viene por parte del partido, que lo manejaba José Nenil Medina, (pero) no conozco a la señora Dina Boluarte, no la he visto (...) esa información (la recibo) por parte de las personas de su entorno de confianza: Nenil Medina y Fray Vásquez”, aseveró.

¿Y las pruebas?

Al ser consultado por las pruebas que respaldarían sus afirmaciones, el empresario dijo que había sido “testigo presencial” de los hechos y que no podía dar información de las pruebas que tendría porque no se lo permite la ley.

“Las pruebas son que yo soy testigo presencial de esos hechos. Yo he estado ahí, he estado en el momento en que se ha estado manejando las votaciones; incluso, por parte de los abogados que defendían los votos del señor Pedro Castillo”, indicó.

Insistió en que hay cosas que están en reserva, por lo que no se podrían conversar directamente en un medio de comunicación. Esto, en alusión a las pruebas de sus aseveraciones.

Esta mañana, Salas Arenas no solo calificó de “fantasías” las declaraciones de Marrufo sino que informó que evalúa presentar una denuncia en su contra.

LEA TAMBIÉN: Excongresista Richard Acuña rechaza declaraciones de Salatiel Marrufo