Fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, también fue invitado asesión conjunta de las comisiones de Defensa y de Transportes.
Vicente Tiburcio, ministro del Interior; Aldo Prieto, ministro de Transportes; y Denisse Miralles, ministra de Economía y Finanzas acudirán este lunes 20 de octubre ante el Congreso para sustentar un proyecto de ley que establece

La sesión conjunta de las comisiones de Defensa y de Transportes se llevará a cabo a las 2:00 p. m.

Los temas que expondrán los ministros:

Ministerio del Interior: Expondrá los aspectos relacionados con la lucha directa contra el crimen organizado.

Ministerio de Transportes: Abordará la regulación y fiscalización de las rutas de transporte público.

Ministerio de Economía y Finanzas: Explicará la viabilidad presupuestal y económica de las medidas propuestas en el proyecto.

Fiscal de la Nación también acudirá

La sesión contará con la presencia del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez. La Comisión de Defensa ha justificado su invitación en la necesidad de abordar el sicariato no solo desde la prevención policial, sino también desde la persecución penal efectiva.

La participación del Ministerio Público busca dotar de respaldo técnico y legal a la propuesta antes de su posible debate en el Pleno del Congreso.

Las citadas comisiones han manifestado su disposición a tramitar con celeridad propuestas que enfrenten directamente las amenazas del crimen organizado, dada la escalada de denuncias de extorsión a conductores y empresarios del sector transporte.

