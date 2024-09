Tras conocerse una denuncia en su contra propalada por el programa “Contracorriente” de Willax TV, la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP), Marita Barreto, desmintió haber proporcionado información reservada del congresista Guillermo Bermejo al periodista Carlos Paredes en el marco de una investigación.

En ese sentido, la fiscal consideró que los audios difundidos por el periodista habrían sido editados “intencionalmente”, por lo que pidió que sean sometidos a una pericia para demostrar su manipulación.

Al respecto, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cuestionó a Barreto por pedir un peritaje a dichas grabaciones. Consideró que habría un doble rasero en el accionar de la fiscal porque, por un lado, pide la presunción de inocencia en su caso, pero no hace lo mismo en los casos que investiga.

“(La presunción de inocencia) es un derecho. Por ejemplo, hoy en la mañana está reclamando la fiscal Marita Barreto, que ayer también le ha pasado (...) presumiblemente está entregando información privilegiada y qué cosa dice la fiscal: que entreguen la prueba fuente, que no solamente entreguen la prueba fuente y que me demuestren que es mi voz, sino que entregando la prueba fuente y demostrando que es la voz, esperemos el peritaje. Raro, ¿No?”, se preguntó el titular del Interior.

A su juicio, la coordinadora del EFICCOP “ya está sintiendo lo que ocurre cuando se te atribuyen una voz que no te pertenece en una grabación”, al hacer una alusión a la investigación que enfrenta por los audios de las conversaciones que sostuvo con el capitán PNP, Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’.

“La señora (Marita Barreto) sostiene que no es de ella (su voz), que ella nunca lo ha entregado, que está exigiendo un peritaje. Bueno, pues, señora fiscal, eso es lo que todos los que estamos involucrados en un proceso le exigimos a usted. Y usted nunca se ha preocupado por hacerlo”, cuestionó.

¿Qué habría dicho Barreto en dichas grabaciones?

Carlos Paredes aseguró en Willax TV que el pasado 1 de septiembre del 2023, Barreto lo habría citado para encontrarse en un parque con la finalidad de proporcionarle información reservada sobre una investigación relacionada a Bermejo.

Para respaldar su declaración, presentó dos audios en los que, supuestamente, se escucha a la fiscal entregándole la información, pidiéndole que no revelara la identidad de los “colaboradores” ni mostrara los documentos.

Paredes destacó que la información fue entregada en un USB y que la grabación completa tendría una duración de 18 minutos.

En respuesta, Barreto reconoció haberse reunido con el periodista en dos o tres oportunidades y que fue él quien buscó el acercamiento; sin embargo, negó haberle filtrado información.

“Lo que reconozco es que el señor me ha ido a buscar dos o tres veces a la oficina, saludándome primero y luego hablándome de su papá, y en esa reunión él me trae este libro enviado por su padre (...) este fue el pretexto, ahora yo lo veo así, para acercarse a mí, no sé con qué intenciones, porque el haberme grabado y que diga que yo soy su informante es peligrosísimo”, cuestionó tras precisar que no es informante de nadie y que tampoco filtró ninguna información.

