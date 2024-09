Continúan apareciendo nuevos presuntos audios de las conversaciones que tuvieron el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y el capitán PNP, Junior Izquierdo, alias “Culebra”.

De acuerdo con este nuevo material, difundido por Cuarto Poder, se daría a conocer las intenciones del actual titular del Mininter con miras a las elecciones generales del 2026.

Santivañez tendría como objetivo capturar durante su gestión al prófugo líder de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, para “llegar a ser presidente”.

“Yo no quiero ser instructor. Yo quiero ser presidente”, habría dicho el ministro en este nuevo audio.

Al respecto, el titular del Mininter negó tener alguna aspiración presidencial, tal como se señala en dicha grabación.

“Imagínense, no me dejan ser ministro y voy a pensar en ser (presidente). En este momento, mi aspiración absoluta es el Mininter y el cumplir con el rol que la presidenta me ha confiado”, indicó en diálogo con la prensa.

Santiváñez volvió a negar la autenticidad de los audios y denunció que fueron alterados para causarle un daño.

“No solo nosotros, a través de una comunicación oficial, los hemos desmentido, porque son audios absolutamente falsos. Los invito señores periodistas que se tomen la molestia de escucharlos y que adviertan cuantas veces está cortado ese audio. Los 10 primeros segundos tienen dos cortes, para empezar. Es más, la voz que se me pretende atribuir ni siquiera hoy por hoy ya tiene un parecido, ni ligero”, aseveró.

“Entonces, no tengo ninguna duda que estamos frente a audios absolutamente manipulados, desconocidos, que no los atribuyo a mi persona”, enfatizó.

Pide respetar presunción de inocencia de chofer del ‘cofre’

Félix Montalvo Guevara, chofer de la presidenta Dina Boluarte, es señalado por presuntamente de usar el vehículo presidencial, conocido como el ‘cofre’, en la fuga de Vladimir Cerrón. Sin embargo, detrás de este trabajo se esconde su pasado, pues habría sido parte del recordado “Escuadrón de la muerte”.

Según reveló Panorama, Montalvo habría sido uno de los protagonistas de uno de los casos más emblemáticos de este grupo PNP. En la actualidad, lleva su proceso en libertad con restricciones y la Fiscalía estaría pidiendo una pena de hasta 25 años de cárcel.

Respecto a este tema, Santiváñez recordó que vivimos en un país en el que prima la presunción de inocencia, por lo que insistió en que mientras Montalvo no sea sentenciado, puede ejercer su derecho a trabajar.

“Mientras el Poder Judicial no determine la responsabilidad de ninguno de ellos (’Escuadrón de la muerte’), tienen todo el derecho de hacer valer sus prerrogativas, hacer valer el ejercicio de sus derechos, porque en el país lo que vale es la presunción de la inocencia. Mientras no se determine judicialmente su responsabilidad, al señor (chofer del ‘cofre’) no se le puede imputar ni se le puede restringir ningún derecho”, aseveró.

Recordó que el caso ‘Escuadrón de la muerte’ fue mediático y conocido hartamente por la prensa, en el que, incluso, se han determinado la existencia de dos organizaciones criminales: una en Piura y la otra en Lima.

“Todas las personas que se encuentran sujetas a este proceso en este momento están afrontando los procesos que se vienen litigando”, dijo.

