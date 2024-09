El Ministerio Público amplió la investigación preliminar contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) ordenó esta medida por los presuntos delitos de cohecho activo genérico, encubrimiento real y tráfico de influencias en agravio del Estado.

La Fiscalía precisó que la ampliación de la investigación responde a la presunta comisión de actos destinados a obstaculizar la investigación contra Nicanor Boluarte Zegarra y otros, en su condición de viceministro y jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior.

“Así también, como por la desactivación del Equipo Especial PNP en apoyo a la Eficcop y el encubrimiento al investigado Jorge Ortiz Marreros”, informó.

La investigación se encuentra a cargo del fiscal provincial Carlos Ordaya López.

Como se recuerda, en el marco de la investigación denominada “Los Waikys en la Sombra”, el fiscal Ordaya sostuvo que el actual titular del Mininter estaría involucrado en actos de encubrimiento a favor de Nicanor Boluarte.

LEA TAMBIÉN: Empresa de peajes confirma ante grupo de Fiscalización que auto presidencial sí pasó por Ica

Al respecto, en los primeros días de setiembre, Santivañez respondió que denunciaría al fiscal por acusarlo, pese a que no tiene facultades para hacerlo.

“Este señor fiscal Ordaya, yo no sé con qué atribuciones o cuál es el poder que él cree tener. Yo soy un aforado, a mí él ni siquiera me puede imputar un delito, él no puede imputarme; sin embargo, me imputa, me acusa”, dijo en Willax.

