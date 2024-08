Continúan las repercusiones en torno a la ley que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Perú a partir del 01 de julio de 2022; es decir, los casos que hayan sido registrados antes de esta fecha no podrían ser procesados ni condenados por su comisión.

En diálogo con la prensa, el juez supremo César San Martín señaló que dado que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que actualmente preside, no tiene un caso relacionado a este tema no puede adelantar opinión; sin embargo, se mostró a favor de cumplir con los diferentes tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos que como país suscribimos.

“Hay cosas que no me puedo pronunciar porque podrían llegar a la Sala Penal Permanente (...) sostenemos la necesidad y la obligación de cumplir con las convenciones y tratados internacionales sobre derechos humanos. Más no digo”, acotó.

El también expresidente del Poder Judicial, que integró el tribunal que sentenció al expresidente Alberto Fujimori por los casos Barrios Altos y La Cantuta, recordó que los delitos de lesa humanidad son crímenes internacionales que como tal están regulados en el derecho internacional penal.

En ese sentido, enfatizó que actualmente hay toda una discusión acerca de la ley internacional que regula este tema.

“Ya la Corte Suprema ha fijado un criterio en varias decisiones previas. Obviamente que con la promulgación de esta ley viene un tema de decidir si, en efecto, corresponde aplicar llanamente sus disposiciones o no”, apuntó.

Le responde al ministro del Interior

La semana pasada, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cuestionó duramente al sistema de justicia en el país al señalar que “está podrido”. En conferencia de prensa, responsabilizó al Ministerio Público por su ineficiencia en la lucha contra la delincuencia y pidió declararla en emergencia.

Al ser consultado por estas declaraciones, San Martín remarcó que no avanzamos si exponemos nuestras naturales diferencias con expresiones “explosivas” o “muy duras”.

“Eso nos aleja y lo que se trata es de coordinar y colabora. Creo que esa es la perspectiva del futuro y que en el Poder Judicial hemos asumido como una pauta de conducta. Tratamos siempre de ser claros pero, sobre todo, la prudencia es un valor que los jueces cultivamos. La prudencia es lo más importante y siempre invocamos esto en todos nuestros actos de colaboración”, aseveró.

El magistrado supremo indicó que un ejemplo claro de cooperación es el convenio suscrito con el Mininter para la implementación de una sala de audiencias dentro del penal de Barbadillo. Ahí se juzgarían los casos relacionados a los expresidentes

“Palabras altisonantes antes que acercarnos, nos distancian”, remarcó.

