Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación interino, respondió a las críticas de Juan José Santiváñez, ministro del Interior, y César Vásquez, ministro de Salud, contra el Ministerio Público.

El último miércoles, el titular del Mininter dijo que le “preocupa la actuación del Ministerio Público, porque “pareciera ser enemigo de la Policía o de la población”, y, posteriormente, dijo que “el sistema está podrido”, en una entrevista con RPP.

De igual maneta, tras denunciar la existencia de un presunto ‘Cártel de los laboratorios’, el ministro de salud exhortó que se investigue a las empresas farmacéuticas.

“Investigan a políticos, pero no quieren investigar a los grandes laboratorios. Lamento que luego de conocerse que existe un club de la medicina o cartel de laboratorios, el Ministerio Público no se haya pronunciado como suele hacer con los políticos. No hay ningún comunicado al respecto”, señaló.

Diligencias preliminares por abuso de autoridad contra Santiváñez

Frente a ello, Villena Campana expresó que no está extrañado por la conducta del titular del Mininter, ya que en los últimos días del mes de julio, se iniciaron diligencias preliminares en su contra por el presunto delito de abuso de autoridad.

“No nos extraña la conducta del ministro, porque recientemente el Ministerio Público ha iniciado diligencias preliminares por delito de abuso de autoridad en contra del ministro. Esto respecto del pretendido control de un periodista (…), y que luego ordenó además un proceso disciplinario contra un efectivo policial que difundió este audio”, dijo para RPP.





