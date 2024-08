El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, sostuvo que el Tribunal Constitucional (TC) será el llamado a pronunciarse sobre las discrepancias en torno a la ley que precisa los alcances de lesa humanidad.

“Esto va a ser un tema polémico seguro hoy y mañana. No quiero recurrir a esta forma simplista, pero si hay tantas discrepancias, el Tribunal Constitucional siempre será el llamado a aclararlo”, afirmó.

Indicó que el TC es un espacio en el que se puede discutir incluso la propia constitucionalidad de dicha normativa (ley que precisa los alcances de la lesa humanidad, promulgada recientemente por el Congreso).

Precisó que dentro del Ejecutivo la aprobación de dicha ley motivó una “ardua discusión” y no se logró alcanzar una posición única, por lo que se optó que el Congreso la promulgue.

En declaraciones a RPP, refirió que su posición sobre esta norma es que se debe aplicar desde el momento en que Perú se unió al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el 1 de julio del 2002, dado que antes de ese año esos delitos no estaban tipificados en nuestro ordenamiento jurídico.

En ese sentido, consideró que deben ser procesados como otros delitos, tales como homicidios calificados o agravados, sin que ello implique impunidad.

“No hay impunidad y tanto que no hay impunidad que esos crímenes ya han sido juzgados. Esos crímenes no estaban calificados de crímenes de lesa humanidad, no lo estaban. Fueron investigados y ahora Pativilca se investiga bajo esos patrones de la ley vigente en ese momento, que es lo que corresponde a la ley penal, como homicidios calificados, como homicidio agravado”, manifestó.

Vladimir Cerrón

Por otro lado, el jefe del Gabinete Ministerial sostuvo que se ha formado un cuerpo especial de inteligencia y seguimiento para la captura de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre y condenado por delito de corrupción, quien se encuentra en el país.

“Yo así lo siento, no creo que esté fuera del país”, aseguró.

Por último, refirió que el Ejecutivo no tiene previsto hacer cambios en el equipo ministerial, lo que no significa que no haga evaluaciones.