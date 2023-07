En la trama de corrupción que habría orquestado la empresaria Sada Goray hoy sale a la luz la participación del ciudadano español Roberto Velasco Gómez, quien le habría prestado S/ 1 millón a la exgerenta general de Marka Group. Cuarto Poder cuenta su historia.

“No me interesa nada, no me interesa nada, lo único que sé es que no me interesa nada. Bastantes problemas ya, me ha ocasionado todo esto. ¿lo entiende? O sea, no quiero que me llame nadie, ni usted ni nadie”, respondió al dominical.

Velasco Gómez es un ciudadano español de 47 años, cuya profesión es profesor de artes marciales y boxeo. Ante las autoridades migratorias dejó una dirección como vivienda en La Victoria, pero tiempo después apareció inmerso en negocios inmobiliarios y, hasta fue capaz de hacerle un préstamo a Goray, en el año 2021.

Este personaje, que ya ha tenido que presentarse en la Fiscalía, además le vendió un terreno a Marka Group, coincidentemente el mismo día que le prestó la millonaria suma.

Velasco Gómez es un eslabón importante en la cadena de dinero que Goray Chong parece haber utilizado para pagar los sobornos en el gobierno de Pedro Castillo.

“A ver si me entiende, a mi no me tienen que preguntar nada. Yo ya he dicho lo que tenía que decir, punto y se acabó, a mi qué cojones me tienen que decir ustedes. O sea, yo tengo la conciencia bien tranquila, o sea, a mí, las especulaciones me llegan a los cojones, o sea vamos a dejarnos de tonterías ya ¿vale?”, añadió el español.

Como se recuerda, Salatiel Marrufo ha confesado que Sada Goray le hizo once entregas de dinero por un total de S/ 5′400,000 para favorecer a Marka Group con proyectos en el Fondo Mivivienda y con el saneamiento de un terreno en la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN).

En esta historia, sin embargo, la quinta entrega de dinero, el pasado 6 de diciembre de 2021, parece ser más que reveladora e inquietante.

“La quinta entrega de dinero que me hizo Sada Goray fue el 6 de diciembre de 2021, que me entregó Mauricio Fernandini en su casa, ubicada en Miraflores, y el monto fue de S/ 1 millón, y ese dinero lo llevé al hotel el “Marques”, en San Isidro, donde vivía”, declaró Marrufo en su oportunidad.

Las operaciones de Velasco Gómez

El mismo día que Goray le pagó S/ 1 millón a Marrufo, realizó extrañas operaciones con Roberto Velasco, que según su propio testimonio tenía una amistad con el tío de Sada, Víctor Chong Flores, fallecido en febrero pasado.

Ese día, 6 de diciembre de 2021, en la notaría Villavicencio en el Callao, Goray firmó dos contratos con el español, según la Fiscalía, con apariencia de ilegales. Uno de compraventa de un terreno y otro de préstamo de dinero.

Velasco Gómez dijo ser propietario de un terreno que, vaya coincidencia, se ubicaba muy cerca del proyecto “Lima Bonita”, que entonces impulsaba Marka Group, la empresa de Sada Goray. El lugar se llama Pampa de los Perros, sector de Lucicascos y está a la altura del kilómetro 52 de la Panamericana Sur.

¿Pero cómo pasó el español de profesor de artes marciales a los negocios inmobiliarios? Martín Montoya Marcilla, 31 años, empresario inmobiliario y amigo de Sada Goray tuvo mucho que ver.

Conoció al español en el año 2014 y le alquiló parte de un local que, por entonces, tenía en Chacarilla para que ponga un centro de entrenamiento de kickboxing. Martín Montoya, quien el 9 de diciembre del 2021 le prestó US$ 250,000 a Goray y esta lo usó para pagar parte de las coimas a Marrufo, convenció al español de que “invierta” en negocios inmobiliarios.

Así, Velasco Gómez apareció como supuesto dueño de 10 hectáreas de terreno en el sector Lucicascos en Chilca. Terreno que, el pasado 6 de diciembre de 2021, asegura le vendió a Marka Group en S/ 1 millón, según un contrato de compraventa.

“A Sada Goray sí la conozco, por los terrenos en donde esta Centenario y Lima Bonita, conozco al señor Víctor Chong, él era una persona mayor, buena persona, y me presentó a su sobrina Sada, y ahí aproveche en realizar una compraventa del terreno que había comprado. Yo se lo vendí a Sada, el cual estaba ubicado en Pampa Los Perros – Chilca, colindante con el proyecto de Lima Bonita y al lado de la carretera están los de Centenario”, declaró Velasco Gómez en mayo pasado.

La venta del supuesto terreno del español a favor de Marka Group se concretó con los servicios del notario preferido de la familia Goray Chong: Francisco Villavicencio Cárdenas, quien no quiso participar de este reportaje.

Terreno no fue registrado

De esta manera, el español se desligaba de un terreno que supuestamente compró en Chilca, pero que nunca registró en la municipalidad.

La actual gestión municipal confirmó a Cuarto Poder que Velasco Gómez no figura como contribuyente ni propietario de ningún predio en ese distrito.

En Cañete tampoco realizó ningún trámite. La municipalidad provincial asegura que, para vender el terreno, era necesario contar con al menos un registro de pagos de impuesto predial, pero el español ahí tampoco figura como contribuyente.

El español, que no quiere que le pregunten nada y asegura tener la conciencia tranquila, fue doblemente propicio para los intereses de Sada Goray en medio de un esquema de pagos de sobornos que la trujillana venía ejecutando en el Gobierno de Castillo.

Ese mismo 6 de diciembre de 2021, luego de venderle su supuesto terreno a Marka Group por S/ 1 millón, el mismo monto de dinero que la Fiscalía ha corroborado se retiró de las cuentas de la empresa ese día, Roberto Velasco continuó con lo que parece ser un carrusel de dinero que terminó en manos de Salatiel Marrufo.

Luego de recibir el pago, el mismo 6 de diciembre, Velasco otorgó en calidad de préstamo la suma de S/ 1 millón a favor de Goray, indicando que la deuda sería cancelada en un año. El contrato de mutuo; es decir, el préstamo, se hizo en la misma notaría Villavicencio y Velasco asegura que Goray nunca le devolvió la plata.

“A la fecha estoy esperando que me devuelva lo que le he prestado a la señora Sada”, dijo el español a la Fiscalía.

Y seguirá esperando, la operación ya está bajo sospecha e investigación. En su declaración ante la Fiscalía, el pasado 23 de mayo, el español no pudo acreditar la procedencia de ese S/ 1 millón, solo refirió que vendió un departamento en su país. Incluso, intentó bromear diciendo que la plata la tuvo en una caja de zapatos.

“Bastantes problemas ya, me ha ocasionado todo esto. ¿lo entiende? O sea, no quiero que me llame nadie, ni usted ni nadie. (usted ha sido citado por la fiscalía) No, no, no, ni cuarto poder, ni quinto”, dijo el español.

Velasco Gómez se llevó mucha información en la maleta. Según su reporte migratorio, salió del país rumbo a España el pasado 23 de junio y a la fecha no ha regresado. Se suma a toda una red de personajes cuyos acuerdos con Sada Goray parecen tener un mismo final: la casa de las coimas.

