El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial ordenó el levantamiento del secreto de las comunicaciones del expresidente Pedro Castillo, a pedido de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada.

La medida tiene la finalidad de que las empresas operadoras del servicio de telecomunicaciones informen a la Fiscalía de la titularidad y el registro de llamadas (entrantes y salientes) con fecha, hora y tiempo de duración, del 2 al 16 de diciembre del 2022.

El juez Juan Carlos Checkley dispuso que la ejecución de la medida por el Ministerio Público será única y exclusivamente, bajo responsabilidad funcional, para los fines de la investigación seguida al exmandatario por el delito de rebelión.

Esta decisión se da en el marco del proceso judicial que tiene Castillo por el presunto delito de rebelión, así como por abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, debido al Golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre del 2022.

Castillo acusa a la Fiscalía

En una reciente audiencia judicial, el ex mandatario acusó a la Fiscalía de actuar como “colaborador eficaz” del Congreso y del Gobierno de Dina Boluarte.

“Estoy acá 7 meses secuestrado y no me dejan tener una comunicación con mis hijos y padres, pueden quitarme la libertad pero no el derecho a comunicarme. Hay una tortura contra mis hijos y mis padres ancianos, se han construido colaboradores eficaces y me convenzo de que hay una alianza entre el Congreso y los medios de comunicación”, indicó.

“Hoy, estoy convencido de que la Fiscalía es un verdadero colaborar eficaz del Congreso de este Gobierno”, dijo en la conferencia.

