Este 13 de julio, Pedro Castillo tuvo una audiencia judicial y dijo que se sentía “secuestrado” hace siete meses, exponiendo el porqué de esta afirmación. Estas declaraciones fueron rechazadas por Vicente Romero, el ministro del Interior, quien también criticó el tiempo de Gobierno del exmandatario.

Ministro del Interior rechaza comentarios de Pedro Castillo

Durante la inauguración de una nueva base policial motorizada en Independencia, Vicente Romero desacreditó las afirmaciones de Pedro Castillo durante la audiencia y opinó sobre el tiempo de su mandato.

“El señor expresidente Pedro Castillo no está secuestrado. Él está detenido por disposición de la autoridad competente. De manera que eso es absurdo. Nosotros rechazamos esas versiones. No es así. Creo que el país está en un momento muy difícil, complicado. (Llevamos) año y medio prácticamente paralizados. Gente incompetente estuvo en el Gobierno”.

¿Qué dijo Pedro Castillo sobre su detención?

En una reciente audiencia judicial, Pedro Castillo acusó a la Fiscalía de actuar como “colaborador eficaz” del Congreso y del Gobierno de Dina Boluarte: “Estoy acá 7 meses secuestrado y no me dejan tener una comunicación con mis hijos y padres, pueden quitarme la libertad pero no el derecho a comunicarme. Hay una tortura contra mis hijos y mis padres ancianos, se han construido colaboradores eficaces y me convenzo de que hay una alianza entre el Congreso y los medios de comunicación”.

“Hoy, estoy convencido de que la Fiscalía es un verdadero colaborar eficaz del Congreso de este Gobierno”, dijo en la conferencia.

Expresidente Pedro Castillo reclama por su detención tras intento de Golpe de Estado. Foto: GEC