El exministro del Interior, Rubén Vargas, y el actual titular del sector, Juan José Santiváñez, se encuentran enfrentados y en un duelo verbal a raíz de la investigación interna a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) por un presunto mal uso de los fondos que recibe para sus labores.

Todo empezó el último martes cuando Santiváñez, desde la región La Libertad, insistió en sus cuestionamientos contra la Diviac y consideró que debería ser auditada al presuntamente haberse detectado irregularidades en el manejo de los fondos que percibe.

Precisamente, recordó que la Contraloría hizo una revisión desde enero del 2022 y advirtió que hubo unos S/ 120,000 que no pudieron ser justificados por tener comprobantes de pago duplicados e, incluso, aseveró que recibió de manera irregular dinero de Devida cuera era presidida por Vargas.

“Les entregó medio millón de soles cuando ejercía la presidencia de Devida, cuando la Diviac no ha visto ningún proceso de narcotráfico”, denunció.

La respuesta no se hizo esperar. En diálogo con RPP, el extitular del Interior recordó que durante su gestión en Devida se transfirió fondos para la Dirandro y la Diviac, a fin de que se realicen investigaciones.

Asimismo, remarcó que Diviac cuenta con una base en el Vraem y que provee a las Fuerzas Armadas y la Policía de inteligencia sobre los grupos narcoterroristas, por lo que consideró que Santiváñez mintió en sus declaraciones.

“El ministro del Interior miente cuando dice que la Diviac no hace nada en materia de la lucha contra las drogas. Claro, la dirección específica es la Dirandro, la Dirección Antidrogas, pero miente el ministro del Interior cuando desconoce a la Diviac, que tiene una base operativa en el Vraem, que provee de inteligencia, una de las mejores inteligencias a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para hacer operaciones contra el narcoterrorismo”, acotó.

Vargas también exigió a Santiváñez a que autorice al coronel PNP, Harvey Colchado, exjefe de la Diviac, para poder hablar públicamente y defenderse de las acusaciones formuladas en su contra, así como consideró que se ha emprendido una campaña de demolición contra esta unidad policial.

Le responde a Vargas

En diálogo con Canal N, el titular del sector negó que haya mentido respecto a los fondos que recibió la Diviac por parte de Devida e insistió en los cuestionamientos contra Vargas.

“Él (Rubén Vargas) ha dicho que entregó dinero a la Diviac para operaciones tácticas de inteligencia en el Vraem, pero eso es mentira. Es un solo convenio, suscrito por Rubén Vargas, por S/ 600,000 y fue por capacitación y a la Diviac nunca se le capacitó. Entonces, ¿quién es el mentiroso? Parece que están empecinados en que no se entre a revisar las arcas de la Diviac”, cuestionó.

Respecto a la autorización para que Colchado puede declarar y defenderse, Santiváñez acotó que esa decisión no depende de su despacho, sino de la comandancia general de la PNP.

“Yo no he hecho ninguna acusación contra el coronel Harvey Colchado. La Diviac no es Colchado, tampoco ataco a la dirección, ataco la instrumentalización. No he atacado a Colchado (...) quien autoriza hablar a un policía es el comandante general de la PNP, no el ministro (del Interior)”, apuntó tras negar que desde el Ejecutivo exista un pedido para detener preliminarmente a Colchado.

