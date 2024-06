El premier Gustavo Adrianzén respaldó las críticas que realizó el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, a la labor que viene realizando la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac).

En conferencia de prensa, el titular de la PCM consideró que hay algunos actos realizados por esta unidad policial que deben ser investigados.

“Nosotros vemos con atención el funcionamiento de esta unidad independiente de la Policía y lo vemos con atención porque tenemos indicios razonables de que allí se habrían producido unos actos de gestión administrativa que merecen ser revisados”, aseveró.

Recordó que la Contraloría ha informado que viene realizando una acción de control en los fondos de la Diviac, por lo que aseguró que este y otros temas relacionados a este organismo serán objeto de la conversación entre Santiváñez y el contralor Nelson Shack.

“Por otro lado, estoy en condición de informar que el Congreso de la República ha comunicado que va a dar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Defensa y Orden Interno para que también realice acciones en esta dependencia (Diviac), a fin de comprobar si existe o no irregularidades en el manejo de la gestión administrativa”, puntualizó.

Pese a que respaldó los cuestionamientos a la Diviac, Adrianzén aseguró que el Gobierno no tiene planeado desactivarla, tal como se piensa, sino que buscan fortalecerla.

“Desde el Ministerio del Interior y la PNP se nos ha informado que no hay ninguna voluntad de desaparecer esta división y lo que se pretende es encausar, fortalecerla y hacer que no vaya a desviar sus atenciones en razón a mandatos o disposiciones que no correspondan estrictamente para la función que ha sido concebida”, indicó.

Las críticas del ministro a la Diviac

El último fin de semana, Santiváñez no solo cuestionó la labor que realiza la Diviac, sino también adelantó que pedirá a la Contraloría General de la República, Congreso de la República y Ministerio Público que investiguen el uso de los fondos que recibió dicha dependencia policial.

Ayer, el titular del Interior insistió en sus cuestionamientos contra la unidad policial que dirigía el coronel PNP Harvey Colchado. Desde Trujillo, remarcó que no pretende atacarla; sin embargo, consideró que ha sido “instrumentalizada para ser selectiva con determinados casos”.

“Mi gestión no está en contra de la Diviac. Nosotros reconocemos en la Diviac una unidad orgánica que forma parte de la institución policial, pero que ha sido una unidad instrumentalizada para ser selectiva con determinados casos y la cual no ha rendido cuenta sobre importantes sumas de dinero que le ha sido entregada, aproximadamente en cuatro años cerca de S/ 72 millones”, acotó.

Recalcó que la Diviac debe ser auditada al presuntamente haberse detectado irregularidades en el manejo de los fondos que recibe.

Precisamente, recordó que la Contraloría hizo una revisión desde enero del 2022 y advirtió que hubo unos S/ 120,000 que no pudieron ser justificados por tener comprobantes de pago duplicados e, incluso, aseveró que recibió de manera irregular dinero de Devida cuera era presidida por el exministro del Interior, Rubén Vargas.

“Les entregó medio millón de soles cuando ejercía la presidencia de Devida, cuando la Diviac no ha visto ningún proceso de narcotráfico”, apuntó.