El último fin de semana, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no solo cuestionó la labor que realiza la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP, sino también adelantó que pedirá a la Contraloría General de la República, Congreso de la República y Ministerio Público que investiguen el uso de los fondos que recibió dicha dependencia policial.

Esta mañana, el titular del Interior insistió en sus cuestionamientos contra la unidad policial que dirigía el coronel PNP Harvey Colchado. Desde Trujillo, remarcó que no pretende atacar a la Diviac; sin embargo, consideró que ha sido “instrumentalizada para ser selectiva con determinados casos”.

“Mi gestión no está en contra de la Diviac. Nosotros reconocemos en la Diviac una unidad orgánica que forma parte de la institución policial, pero que ha sido una unidad instrumentalizada para ser selectiva con determinados casos y la cual no ha rendido cuenta sobre importantes sumas de dinero que le ha sido entregada, aproximadamente en cuatro años cerca de S/ 72 millones”, acotó.

Recalcó que la Diviac debe ser auditada al presuntamente haberse detectado irregularidades en el manejo de los fondos que recibe.

Precisamente, recordó que la Contraloría hizo una revisión desde enero del 2022 y advirtió que hubo unos S/ 120,000 que no pudieron ser justificados por tener comprobantes de pago duplicados e, incluso, aseveró que recibió de manera irregular dinero de Devida cuera era presidida por el exministro del Interior, Rubén Vargas.

“Les entregó medio millón de soles cuando ejercía la presidencia de Devida, cuando la Diviac no ha visto ningún proceso de narcotráfico”, apuntó.

La Diviac no ha ofrecido respuestas claras en dos casos

En otro momento, Santibáñez mencionó dos casos específicos en los que supuestamente la Diviac no ha ofrecido respuestas claras, como la muerte del expresidente Alan García y la supuesta pérdida de una computadora que contenía documentos de gastos.

“La Diviac, hasta el día de hoy, no responde qué es del caso del señor (Gustavo) Gorriti, no responde qué es de la investigación de los videos del expresidente Alan García, no responde qué es de la investigación de la computadora que supuestamente se les perdió cuando presumiblemente fue asaltada y que, casualmente, contenía todos los documentos que sustentaban todos sus gastos de los S/ 72 millones que les asignó”, apuntó.

Además, criticó la demora en el pago de viáticos al personal de la división y cuestionó los gastos en eventos, como una fiesta de aniversario que costó cerca de S/ 80,000.

Finalmente, el titular del Interior hizo un llamado a la prensa para que se comprometa a investigar y llegar a la verdad frente a este tema, así como recordó que solo el Congreso tiene el poder de modificar la estructura orgánica de la PNP, no su despacho.

